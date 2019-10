A választók szeretik a bevándorló hátterű fideszeseket

Jól szerepeltek a választáson a bevándorló, vagy bevándorló felmenőkkel rendelkező fideszesek. Song Simon, Safar Ahmed, Aboul-Hosn Hussein és Dabous Fayez is önkormányzati képviselő lett. De az ellenzékiek sem panaszkodhatnak, hiszen a DK-s Miyazaki Jun és az MSZP-s Camara-Bereczki Ferenc Miklós is mandátumot szerzett.

A választások előtt több olyan bevándorló hátterű önkormányzati képviselőjelöltről is írtunk, akik annak ellenére indultak el ismét a Fidesz színeiben, hogy a 2015-ös menekültválság óta a kormánypárt egyértelműen bevándorlásellenes retorikát folytat. Maga Orbán Viktor is kijelentette, hogy

nem szabad beengedni Magyarországra egyetlen migránst sem.

Sőt, a kormányfő az etnikai homogenitás megőrzésének fontosságáról is beszélt már. A fideszes politikusok és a kormánypárti média is nagyon gyakran hangoztatja, hogy a más kontinensről érkező bevándorlók nem tudnak beilleszkedni az európai társadalmakba, és még a második-harmadik generációs leszármazottaik sem tudnak integrálódni. Ennek ellenére a Fidesz-KDNP egyik siófoki politikusa, a libanoni származású Safar Ahmed 2014 óta tagja a város képviselő-testületének, ahová most ismét bekerült. Ráadásul úgy, hogy a Fidesz képviselőinek száma csökkent a testületben, hiszen az újra megválasztott polgármester, Lengyel Róbert vezette civil szervezet többségbe került.

Az Index még nyáron megkereste Safar Ahmedet, azt kérdeztük tőle, hogy mennyire tud azonosulni a pártja migrációs politikájával, valamint hogy mennyire ért egyet azzal, hogy a bevándorlók nem tudnak integrálódni Magyarországon. A képviselő erre azt írta:

42 éve élek Magyarországon, melyet második hazámnak tekintek. A magyarokat vendégszerető népként ismertem meg, ennek is köszönhető, hogy családot tudtam alapítani, egzisztenciát tudtam teremteni itt magamnak. Az illegális bevándorlással kapcsolatban pedig teljes mértékben osztom a Kormány álláspontját. Az én véleményem is az, hogy minden ország maga dönthesse el, hogy kit enged be és kit nem. Nincs ez másképp a szülőföldemen, Libanonban sem.

Ezután arról érdeklődtünk, hogy mi a véleménye a legális bevándorlásról, tehát arról, ha valaki törvényes módon szeretne ide jönni, és itt dolgozni. Erre már nem válaszolt, majd a kérdésünkre, hogy ő 42 évvel ezelőtt miért hagyta el Libanont, és hogyan sikerült beilleszkednie Magyarországon, a következő választ küldte:

Köszönöm megtisztelő érdeklődését, október 13. után örömmel válaszolok kérdéseire.

Újrázott Aboul-Hosn Hussein, a Fidesz-KDNP szintén libanoni származású magyarcsanádi jelöltje is. A háziorvosként praktizáló képviselő korábban azt nyilatkozta az Indexnek, hogy az illegálisan érkező bevándorlókat nem lehet beengedni, hiszen őket nem tudjuk ellenőrizni, de azt is hangsúlyozta, hogy

A LEGÁLIS MIGRÁCIÓ EGY NAGYON RÉGÓTA LÉTEZŐ DOLOG, ÉS MINDEN ORSZÁGNAK SZÜKSÉGE VAN ÚJ MUNKAERŐRE, AMIKOR ABBÓL HIÁNY VAN.

Fotó: Mako TV Aboul-Hosn Hussein

Akkor megkérdeztük tőle, hogy szerinte be lehet-e engedni Magyarországra a hozzá hasonló módon a Közel-Keletről, arab országokból érkező bevándorlókat, a képviselő erre azt mondta:

ellenőrzött bevándorlókat szerintem valamilyen módon igen, be lehet. (...) Nem minden muszlim terrorista, vannak köztük jó és rossz emberek is. (...) Nem az a lényeg, hogy mi egy bevándorló vallása, vagy, hogy honnan jött.

Aboul-Hosn Hussein egyébként nem vallásos, de mindenféle vallást elfogad, egyikkel sincs baja, azt mondta:

Nem szabad fanatikusnak lenni, se a keresztényeknek, se a zsidóknak, se a muszlimoknak!

A kompenzációs listáról került be a XIX. kerületi önkormányzatba a szintén fideszes Song Simon, aki szerint nem szabad Európába engedni az idegen kultúrákból származókat. A kijelentés azért érdekes, mert a politikus magyar anya és japán apa gyermeke. Song kijelentésére akkor kemény hangú közleményben reagált a Demokratikus Koalíció szintén magyar anyától és japán apától származó politikusa, Miyazaki Jun. Szerinte a Fidesz képviselője feláldozza identitását a pártpolitika oltárán, úgy fogalmazott:

Mi, japán származású magyarok nem ilyenek vagyunk (...) Song Simon, a Fidesz egyik kispesti önkormányzati képviselőjelöltje bemutatta, hogy milyen az, ha valaki megtagadja származását és feláldozza identitását a pártpolitika oltárán.

- írta a DK jelöltje, majd hangsúlyozta:

Song Simon ne lepődjön majd meg, ha őt is eléri a bevándorló-ellenes gyűlölet, amit ő maga is oly' serényen táplál az önkormányzati kampányban. A DK szerint nincs szükség olyan emberekre, akik magyarság-bizonyítványt akarnak osztogatni, önhatalmúlag eldöntve, hogy ki és mennyire magyar. Röhejes, hogy a fideszes Song ilyen szerepre vágyik, mintha ő maga a magyar nemzet szívcsakrájában fogant volna, csodaszarvas és turulmadár kumiszáztatta nászában. Inkább legyen büszke arra, hogy japán származású magyar és tegyen meg mindent azért, hogy Magyarország is büszke legyen rá.

Fotó: Song Simon / Facebook

Miyazaki Jun egyébként szintén önkormányzati képviselő lett, Budapest VI. kerületének 5. egyéni választókerületében szerzett mandátumot. Rajta kívül szintén ellenzéki képviselőként került be Camara-Bereczki Ferenc Miklós is, a magyar-bissau-guineai kettős állampolgárságú politikus a VIII. kerületben szerzett mandátumot. Újpesten pedig a szír származású Dabous Fayez a Fidesz képviselőjeként, a kompenzációs listáról került a testületbe.

(Borítókép: Soproni Tamás, Miyazaki Jun és Karácsony Gergely. Fotó: Miyazaki Jun / Facebook)