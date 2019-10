Saját falujában uzsorázott a polgármester, simán megválasztották

Bűnösnek ítélték első fokon Beri Róbert nyírpilisi polgármestert, akit csalás, uzsorázás és zsarolás miatt tartóztattak le 2017-ben. Boltjában ötven százalék feletti kamatra adott pénzt és élelmiszert, egy elhagyatott házat pedig kétszer is eladott. Hangfelvétel készült arról, ahogy behajtja a pénzt, nyolc hónapot ült előzetesben. A falu kiáll Beri mellett, múlt héten hetven százalék feletti támogatottsággal választották ismét polgármesternek. Kérdés, meddig maradhat a posztján.

3 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte a Nyírbátori Járásbíróság Beri Róbert, Nyírpilisi polgármestert csalás, uzsora és zsarolás bűntettében, Továbbá négy évre eltiltották a közügyek gyakorlásától.

Közel húsz rokon és támogató kísérte el hétfő délután Nyírbátorba a polgármestert, ahol ítéletet hoztak az ügyében. Hiába kérdeztük a bíróság épülete előtt, nemnyilatkozott, mint ahogy az őt körülvevő tömeg se látott minket szívesen. A tárgyalóterembe már csak felesége és egy másik női rokona kísérte be a kék öltönyös, tetovált karú faluvezetőt, aki egy nagy köteg papírral a kezében érkezett.

Egy drogbárónak is dicsőségére válna

Mint kiderült, ezt mind fel is olvasta, az utolsó szó jogán meglehetősen hosszan érvelt az egyes vádpontok ejtése mellett. Bár a bíró többször is jelezte, hogy fogja rövidebbre a mondanivalóját - beadványa úgyis jegyzőkönyvbe kerül - a polgármester hajthatatlan volt.

Olyan mennyiségű váddal és vallomással próbálnak elítélni, hogy az egy drogbárónak is dicsőségére válna

- jelentette ki a tárgyalás egy pontján. Elmondta, hogy több mint húsz éve dolgozik a nyírpilisi önkormányzatnál, és ez idő alatt bizony lettek politikai haragosai, rosszakarói, azt azonban tagadta, hogy valaha is bántott volna bárkit.

A vádirat szerint Beri 2014-től kezdve több embernek is ötven százalékot meghaladó kamattal adott pénzt és élelmiszert, az Abcúg korábbi riportja szerint boltjában kockás füzetben vezették a hiteleket, kifizetéseket.

A közel 900 fős, többségében romák lakta nyírségi faluban hatalmas a szegénység, és mivel helyben kevés munkalehetőség van, sokak megélhetése a közmunkától, és ezen keresztül a polgármestertől függ.

Szívesen ad kölcsön

Beri kilenc éve vezeti a települést, és 2002 óta van benne a közgyűlésben. Idén is toronymagasan, 71,9 százalékos támogatottsággal nyert a függetlenként induló, ám Fidesz-szimpatizáns polgármester.

Amikor nyáron Nyírpilisen jártunk, arról mesélt lapunknak, hogy ő mennyi mindent adott a helyi embereknek, a célja bevallása szerint az volt, hogy értékteremtő munkát teremtsen a faluban. Akkor 140 nyírpilisi dolgozott a közmunkaprogramban, nyáron javarészt a hatalmas önkormányzati földeken uborkát, paprikát és paradicsomot szedtek.

"Ha szükségük van pénzre, kihez menjenek?" - kérdezte Beri, aki elmondása szerint mindenfajta hátsó szándék nélkül támogatja az embereket. Nyírpilisen sokan valóban valóban hozzá futnak elsőként kölcsönért, ha például a gyerek beteg, és nincs pénz gyógyszerre.

Azt kérdésünkre tagadta, hogy magas kamattal kérné vissza a kölcsönt, mint mondta, az ellene megfogalmazott vádak alaptalanok. Szerinte valamelyik politikai haragosa támadhatta meg, és a háttérből ő irányította azokat a szegény embereket, akik segítségével a rendőrség letartóztatta 2017 februárjában.

Kétszer is eladott egy üresen álló házat

A vádirat szerint 2015-ben magát tulajdonosnak feltüntetve 650 ezer forintért eladott egy üresen álló, elhanyagolt állapotú nyírpilisi házat egy házaspárnak, akik a vételárat havi 50 ezer forinttal törlesztették. Néhány hónap múlva aztán a pár elcserélte az ingatlant egy másik helyivel, akinek pár utcával arrébb, a cigánytelepen volt háza. Nem sokkal később pedig ismeretlen okokból elhagyták a falut, derítette ki a részleteket az Abcúg.

Az elköltözés ellenére azonban továbbra is fizették a részleteket a polgármesternek: 2016 februárjáig 540 ezer forintot törlesztettek a vételárból. Amikor tudomást szereztek róla, hogy a cigánytelepről érkezett lakók kiköltöztek a házukból, visszatértek a faluba. Szerették volna kifizetni a fennmaradó 110 ezer forintot, és visszaköltözni a házba.

Ekkor viszont Beri közölte, hogy már eladta a házat másnak, a másik pár 2016 februárjában 600 ezret fizetett érte, szintén részletekben, szintén szóbeli megegyezés alapján.

B. R. vádlott, kihasználva a sértettek tudatlanságát, hiszékenységét, mindkét családot tévedésbe ejtette. Cselekményével V.S és V. S.-né sértetteknek 540 ezer forint kárt, Sz. D. és B. J. sértetteknek 430 ezer forint kárt okozott”

- így szólt az üzletszerűen elkövetett, nagy kárt okozó csalás vádpontja.

A szart is kiverem belőled

Több lakossági bejelentés után a rendőrség is elkezdett foglalkozni a polgármester ügyeivel, és közreműködésükkel 2017. február 7-én hangfelvétel készült arról, hogy Beri Róbert az egyik sértettől tartozásai fejében pénzt követelt, és fenyegetőzött.

A szart is kiverem belőled. Beléd taposok.

- ilyen és ehhez hasonló mondatokkal fenyegette Beri az elhagyatott házban élő nőt, aki csak 25 ezer forintot tudott kifizetni, miközben a polgármester 105 ezret követelt tőle.

Nálunk cigányoknál fontos, hogy ki hordja a kalapot. Én soha senkit nem bántottam. A bosszúságom mindössze abból fakadt, hogy kétszer is el kellett mennem a pénzemért

- mondta Beri a bíróságon.

Kiálltak a polgármester mellett

A hangfelvétel után letartóztatták, és fogva tartását többször is meghosszabbították, összesen nyolc hónapot ült Mátészalkán előzetesben. A bíróság álláspontja szerint ez azért volt indokolt, mert fennállt a szökés, az elrejtőzés, a bűnismétlés, valamint a tanúk befolyásolásának veszélye is.

Letartóztatása után spontán szimpátiademonstráció alakult ki a polgármester mellett, amikor az ATV stábja ott járt.

Nem akarjuk, hogy tovább szenvedjen. Adják ki, és álljon megint a falu élére

- mondta Beri édesanyja a riporternek. Az Abcúg újságírójának pedig arról beszélt, hogy szerinte az a baj, hogy fideszes a család. "Az MSZP-sek meg a jobbikosok indították ezt a támadást a fiam ellen" - állította.

Ha kell, összegyűjtjük a helyi és a környékbeli cigányokat, és felmegyünk Pestre, a Parlamenthez, ott követeljük, hogy adják vissza. Hiszen mennyi jót tett a népért!

A falu valóban összezárt a polgármester mögött, és a Nyírpilisre érkező újságíróknak egymásra licitálva bizonygatták Beri ártatlanságát. "Semmi nem igaz abból, amivel megvádolták a polgármestert. Ő segíti az embereket, nemhogy elveszi a pénzt. Bármikor gondunk, bajunk van, jött hozzánk. Amiben tudott, segített, és soha nem kamatra adta a pénzt - nyilatkozta a TV2-nek egy férfi.

Rezzenéstelen arccal fogadta az ítéletet

Tavaly októberben volt az első tárgyalás, erre az Abcúg tudósítása szerint csak egy sértett jött el, míg volt, aki nem sokkal korábban telefonált a bíróságra, hogy megfenyegették, és nem vesz részt a tárgyaláson.

A bíróság összesen öt sértettet, és tizenöt tanút hallgatott ki, az ügyészség kétrendbeli nagy kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás, három rendbeli uzsora, és egy rendbeli súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntettével vádolta Berit.

Bő egy évvel később, most született meg az első fokú ítélet, amit döbbent csend fogadott a Nyírbátori Járásbíróság kis tárgyalótermében. Beri felesége percekig a szemét törölgette, a polgármester rezzenéstelen arccal vette tudomásul.

Volt már büntetése

Dr. Margittay Tamás bíró az ítélet indoklásában kiemelte, a vádlott tagadta a bűnösségét, ugyanakkor vallomásai többször is ellentmondásosak voltak, nagy részük mindössze a sértettek lejáratását célozták. A hangfelvétel ügyében például azzal védekezett Beri, hogy az nem az ő hangja, később viszont ezt megváltoztatta, és azt adta elő, hogy ő be se ment a sértett házába.

Bár a sértettek vallomása is sokszor ellentmondásos volt, magyarázta a bíró, a hangfelvétel döntő bizonyítéknak minősült. Beri szerint ugyanakkor a rendőrségi felvételek az ő ártatlanságát bizonyítják, mint ahogy a nyírpilisi polgárok is egyöntetűen kiálltak mellette. "Petíciót adtak be az ügyészségnek, amit négyszázan írtak alá" - mondta.

Én nem egy sanyargató, uzsorázó, embereket kihasználó személyiség vagyok, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy cigány emberként több mint hetven százalékos támogatottsággal nyertem a választáson.

A bíró súlyosbító tényezőként említette Beri büntetett előéletét, illetve, hogy a mostani bűncselekményt polgármesteri tekintélyét kihasználva hajtotta végre. Enyhítő körülményként vették figyelembe, hogy az egyik csalás csak kísérleti szakaszban maradt, és hogy a vádlott hat kiskorú gyermek ellátásról gondoskodik.

3 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélték a polgármestert, és legkorábban a kiszabott idő kétharmadánál szabadulhat. Az ítélet nem jogerős, az ügyész három nap gondolkodási időt kért, míg Beri és ügyvédje felmentésért fellebbezett.