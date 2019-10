Az MSZP elnöke kezdeményezte Lackner Csaba kizárását a pártból

Az MSZP elnöke kezdeményezte a korrupciógyanúba keveredett Lackner Csaba kispesti képviselő pártból való kizárását, Tóth Bertalan ezt a Facebook-oldalán közölte pénteken, írja az MTI. "Lejárt a határidő" - írta, úgy folytatva: miután az MSZP elnökségének felszólítására Lackner Csaba nem nyilatkozott az önkormányzati képviselői mandátuma sorsáról, ezért az országos etikai és fegyelmi ügyek tanácsánál kezdeményezte Lackner Csaba pártból való kizárását. A testület nyolc napon belül hozza meg a döntését.

Ahogy arról csütörtökön beszámoltunk , Tóth Bertalan, az MSZP elnöke az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem adja vissza a mandátumát péntekig Lackner Csaba, a kampány során drogozás- és korrupciógyanúba keveredett MSZP-s képviselő, akkor kezdeményezik a kizárását a pártból. Tóth azt mondta, felszólították Lacknert, hogy holnap délig adja vissza az önkormányzati képviselői mandátumát, ha ezt nem teszi meg, akkor kezdeményezni fogják a kizárását az MSZP-ből.

A fehér poros zacskót lóbáló Lackner, aki több hangfelvétel tanúsága szerint kenőpénzekről, háttérmutyikról beszélt a kerületi MSZP-s politikusok kapcsán, október 18-án, hetekkel a botrány kirobbanása után, és 5 nappal a választás napja után jelentette be, hogy felfüggeszti párttagságát. Öt nappal ezután az MSZP kispesti szervezete jelentette be, hogy az elnökség azt kérte Lacknertől, hogy mondjon le képviselői mandátumáról.

Lackner eközben egyáltalán nem reagált érdemben az egész történetre, telefonon nem lehet elérni, de a szocialista kispesti polgármester, Gajda Péter is arról beszélt a botrány után egy héttel is, hogy nem tudta elérni Lacknert. A polgármester azóta sem nagyon beszélt az ügyről érdemben, sőt, 18-án, aznap, amikor Lackner felfüggesztette párttagságát, Facebookon jelentette be, hogy szabadságra megy.

Csütörtökön (24-én) próbáltuk telefonon elérni a kispesti szocialista polgármestert, de csak a titkárságával tudtunk beszélni, ők mondták el nekünk, hogy, figyelem:

Gajda Péter újra szabadságra megy, jövő hét csütörtökön ér véget az újabb szabadsága.

A polgármester sajtófőnökével sikerült beszélnünk, akitől azt szerettük volna megtudni, hogy mikor várható a kerületi önkormányzat alakuló ülése, mivel egyszer már meghirdették, ám azt mégis visszavonták. Mint tőle megtudtuk, azért csúszik az alakuló ülés, mivel egy szavazókör eredményét újra kell számolni, így a jogerőre emelkedés csúszása miatt

várhatóan november elején, a november 4-i héten lesz az alakuló ülés.

Tóth Bertalan, a párt elnöke most Facebookon azt írta

Egyértelművé tettem korábban is: akár igazak a vádak, akár nem, meg kell adni a lehetőséget, hogy megvédje magát a képviselő, de azt éreznie kellene, hogy a vele szemben megfogalmazott vádak a közösségünkre nézve is súlyos terhet jelentenek, ezért tudnia kellene, mi a kötelessége

Ahogy arról beszámoltunk, összefonódásokról, kenőpénzekről, fenyegetésekről, háttérmutyikról beszélgetnek azokon a hangfelvételeken XIX. kerületi szocialista kerületi politikusok, akikről a Magyar Nemzet hosszabb cikksorozatban számol be. Illetve egy videófelvétel szerint fehér porral tesz-vesz egy szocialista képviselő. A hangfelvételek zömében Lackner Csaba, kispesti kerületi politikus beszél kötetlen hangnemben, és fogalmaz meg súlyos állításokat a XIX. kerület vagyonkezelő vezetőjéről, akinél komoly pénzek kötöttek ki, a szintén szocialista kerületi képviselő Kránitz Krisztiánról, illetve a szocialista polgármesterről, Gajda Péterről.

A Nemzet cikksorozatának első három részéről ebben a cikkünkben írtunk hosszabban, a következő kettőről, és Gajda rövid reakciójáról pedig ebben a cikkünkben.