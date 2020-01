Botka: Remélem, az ellenzék nem az összefogósdival fog csak foglalkozni

Ez egy megérlelt, megszenvedett és nehéz döntés volt a részemről. Szociáldemokrata voltam, vagyok és maradok. Nem fogok soha arról beszélni, hogy mit tartok problémának az ellenzék kommunikációjában, én arról szeretnék beszélni, hogy én meggyőződésem és tapasztalataim alapján milyennek kell lennie a két év múlva esedékes parlamenti választáson

– reagált az Index élő videóinterjújában Botka László, Szeged polgármestere az MSZP-ből való kilépésére.

Szerinte azért is nyerhetett ötször Szegeden, mert összefogtak azokkal a pártokkal, akikkel hasonló a világnézetük, az eltelt időben "óriási rutint" szerzett. Bár ő már kilépett az pártból, Szegeden még mindig van MSZP. Állítja, ő maga sosem tekintette magát pártpolitikusnak. De a következő időszakban is az tartja a legfontosabbnak, hogy vezesse a várost.

Örül annak, hogy a mostani választásokon huszonhárom megyei jogú városból tíznek ellenzéki polgármestere lett. Nagy esélyt kapott az ellenzék, de hatalmas felelősséget is ezzel, tette hozzá. Emellett szurkol a főpolgármester Karácsony Gergelynek és az új budapesti városvezetésnek. Szoros kapcsolatban is vannak a Fővárosi Önkormányzattal, például együttesen léptek fel a kukaholding ellen. A további kilenc megyei jogú város vezetőivel szokott találkozni, de ugyanúgy felkeresik őt a fővárosi kerület vezetői is, mondta.

Röviden hozzátette, nem örül annak, hogy igaza lett arról, hogy Orbán Viktor és Fidesz újra kétharmadot szerzett az utolsó parlamenti választáson. Ez volt az a választás, amikor Botka lemondott a miniszterelnök-jelöltségről.

Az összefogás jó, de nem elég

Az önkormányzati választás idején szerinte sok támadást kapott, valóban letelepült a városba a Fidesz, hogy megtolja a kampányát az általuk támogatott független jelöltnek. "Túltolta", summázta Botka, hogy a Fidesz inkább vele foglalkozott Szegeden.

A megyei jogú városok vezetőivel bár fonódik kapcsolat, ez nem szerveződik párttá, mondta. A héten újra találkoznak, tette hozzá. Annak pedig örül, hogy mindannyian ugyanúgy akarják vezetni városaikat, ebben megegyeznek a nézeteik. Botka szerint a mostani legfontosabb feladat, hogy az ellenzék a gyakorlatban is be tudja mutatni, hogy más a kormányzásuk, mint a Fidesz eddigi vezetése.

Az összefogás jó, de nem elég: kell egy egyértelmű vízió, mi következne az Orbán-rezsim bukása után

– mondta. Reméli viszont, hogy nem az "összefogósdival" és saját magával fog csak foglalkozni az ellenzék a parlamenti választásokig tartó időszakban, bár erre szerinte "van hajlam".

A kérdésre, hogy indulna-e egy előválasztáson, azt válaszolta, ez nincs napirenden. Mint mondta, arra kapott felhatalmazást, hogy Szegedet vezesse, az országos politikához inkább csak segítséget nyújtana.

Rövid véleményei két politikusról:

Már három-négy éve nem találkozott Gyurcsány Ferenccel, csak telefonon beszéltek. A DK-hoz viszont nem csatlakozna, mert "mint mondtam, nem vagyok pártpolitikus". "Lázár János minél távolabb van a kormányzástól, annál bölcsebb lett", mondta Hódmezővásárhely volt polgármesteréről. Kapcsolata viszont nincs vele, utoljára 2017-ben találkoztak.

Orbán és ígéretei

Ha Botka László és Szeged, akkor elkerülhetetlen a harmadik Tisza-híd témája, ami évek óta nem épül meg a városban. A polgármester szerint Orbán Viktor 1998-ban ígérte meg először a szegedieknek a hidat, majd 2017-ben a Modern Városok Programban meg is egyeztek róla, ennek építésére Botka szerint a kormány kötelezettséget vállalt, el is különítettek egymilliárd forintot. Ekkor előre ittak a medve bőrére, pezsgőt bontottak.

Fotó: Németh Sz. Péter

Egy évvel később végül levelet kapott a felelős kormánybiztostól, amiben azt írták: a kormány túlvállalta magát a programban, a hídra nincs forrásuk. Azon meglepődött, hogy az önkormányzati választásban azzal támadta őt a Fidesz, hogy miatta nem épül meg a híd.

A Szeviép-ügy is összeforrt Szeged nevével: Botka azt mondta, ő nem befolyásolta a bírókat ebben az ügyben. A Szeviép-ügyben a csődbe ment a Szerkezet- és Vízépítő Zrt., csődbűntett miatt indult per az egykori vezetői ellen. Ezt nem Botka ellen indították, nem is egy szegedi projekttel kapcsolatban dőlt be végül a cég. Bár a Fidesz azt terjesztette, hogy a szegedi önkormányzati cégek előszeretettel dolgoztattak a Szeviéppel, valójában a fellelhető dokumentumokból nem látszik, hogy a cég tömegesen tarolt volna a szegedi pályázatokon.

Botka arra a kérdésre, hogy autómentes lesz-e a belváros, azt válaszolta, arra büszke, hogy náluk közlekednek legtöbben biciklivel a nagyvárosok közül, és arra, hogy "Szeged a legzöldebb magyar város". Céljuk, hogy Szegeden teljesen elektromossá tegyék a tömegközlekedést. Mindettől azt remélik, hogy egyre többen leteszik az autót, és más alternatívát választanak, de erőszakkal tömegközlekedési-kultúrát nem lehet megvalósítani.

Arra, hogy a Szeged és Hódmezővásárhely közötti villamosvonal hogy áll, Botka azt mondta, ő semmilyen fejlesztés ellen nincs, de mindez egyébként húszmilliárdos költséggel indult, hetven-nyolcvanmilliárd lett belőle. Botka szerint viszont ez nem igazán érinti Szeged városát, ebből a pénzből Hódmezővásárhelyen épülne villamos pálya, Szegeden egy fogadó állomás és szervízbázis lenne.