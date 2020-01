Rácz Zsófia: A törvénymódosítás nem értem, hanem a fiatalokért történt

Meglepte, hogy felkérték helyettes államtitkárnak, és természetesen meg fogja szerezni a diplomáját, magát pedig a soha meg nem elégedés emberének tartja – ezt is elmondta a Mandinernek adott interjújában a közelmúltban kinevezett 22 éves, fiatalokért felelős helyettes államtitkár. Rácz Zsófia kinevezését jelentős sajtóvisszhang kísérte, miután törvényt kellett módosítani ahhoz, hogy felvehessék, hiszen még nem rendelkezik diplomával, ahogyan azt a korábbi jogszabály előírta.

Ez a törvénymódosítás nem értem, hanem a fiatalokért történt. Itt lehetőség nyílt arra, hogy egy fiatal képviselje a fiatalokat, akkor is, ha a szakmai tapasztalata mellett még nincs meg a diplomája

– mondta Rácz, majd azzal folytatta, szerinte kinevezése nem hordozza azt az üzenetet, hogy diploma sem kell a komoly pozíciókhoz, hiszen ő is elvégzi majd az iskolát, ráadásul nála jóval tapasztaltabb szakemberekre is támaszkodhat.

Egyébként pedig számos példát láthatunk arra, hogy a hagyományos diplomaszerzés-munka sorrend megfordult, elég csak az ügyvédi irodákban dolgozó joghallgatókra gondolni. Én sem hobbiból járok három éve egyetemre, nem tennék így, ha úgy gondolnám, nem szükséges és fontos a felsőfokú végzettség.

Rácz Zsófiát bevallása szerint meglepte a kinevezés, noha korábban, amíg az államtitkárság látókörében dolgozott, sokszor vágyott rá, hogy képviselhesse valahogy a fiatalok érdekeit.

A 22 éves helyettes államtitkár az ENSZ ifjúsági küldöttjeként Magyarország képviseletét látta el korábban, itthon pedig a világszervezet álláspontját közvetítette a fiataloknak. Ez az időszak szerinte remek tapasztalat volt ahhoz, hogy megtanulja az érdekképviseletet.

Ehhez a munkához elengedhetetlen a kezdeményező hozzáállás, a problémamegoldás és életrevalóság; ezt tanította nekem az az egy év

– beszélt az érdekképviseleti tevékenységről Rácz, aki korábban a Magyar Foundation nevű, magyar állami pénzből finanszírozott amerikai alapítvány ösztöndíjasaként Washingtonban a The Center for European Policy Analysis nevű kutatóintézetnél is dolgozott.

Beszélt arról a podcastról is, amiből kiderült, szerinte nem a terrorizmus, hanem Oroszország jelenthet veszélyt Európára: Rácz megjegyezte, itt nem az európai terroreseményeket relativizálta vagy legitimálta, hanem leginkább arra akart rávilágítani, hogy habár vannak jelentős terrortámadások Európában, ezek még most sem számítanak hétköznapi eseményeknek.

Babits szavaival a soha meg nem elégedés emberének tartom magam. [...] Legyen szó családról, munkáról vagy tanulmányokról, mindig azt keresem, hogy a kötelező mellett mit lehet még csinálni, mivel tudok segíteni, miben tudok magam is fejlődni még

– beszélt magáról Rácz, hozzáfűzve: támogató család veszi körül.

A fiatalokért felelős helyettes államtitkár foglalkozik majd a gyermekvállalás kérdésével, pontosabban azzal, milyen kételyek foglalkoztatják a fiatalokat, ami miatt tolódik vagy mérséklődik a gyermekvállalás, és azzal is, hogy hogyan tud a kormány hatékonyabban eljutni a fiatalokhoz a digitális csatornákon.