15 millióért szerezhetett meg egy értékes belvárosi ingatlant Rogán bizalmasának köre

Sem a Fővárosi Közgyűlésben már elfogadott átláthatósági rendeletet nem szavazta meg, sem pedig 15 önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítését nem engedte nyilvános napirendi ponttá tenni a fideszes többség a Belvárosban. A főváros V. kerületének csütörtöki képviselő-testületi ülésén - az összellenzéki Tiéd a Belváros frakció élő közvetítése alapján – a kormánypárti többség és Szentgyörgyvölgyi Péter fideszes polgármester érdemben tárgyalni sem volt hajlandó az ellenzékiek által már korábban is beterjesztett Ez a Minimum korrupcióellenes csomagról.

Ehelyett, a kerületvezető korábbi ígéretével (amely még arról szólt, hogy továbbfejlesztik az általa a Fővárosi Közgyűlésben még megszavazott antikorrupciós csomagot) szemben a Fidesz előterjesztett és elfogadott egy nyilatkozatot, mely szerint

megerősítve azt, hogy működése eddig is a vonatkozó törvényeknek megfelelően történt, kinyilvánítja elkötelezettségét, hogy működése során továbbra is mindent elkövet annak érdekében, hogy a közpénzzel és nemzeti vagyonnal kapcsolatos gazdálkodása átlátható, számonkérhető és korrupciómentes legyen.

Ezzel az átláthatóságot le is tudták a fideszes képviselők, olyannyira, hogy azonnal leszavazták az ellenzéki frakció napirendi javaslatát, amelyben eredetileg 16 értékes belvárosi ingatlan elidegenítésére, azaz eladására tett javaslatot az előterjesztő, maga Szentgyörgyvölgyi. Egy ingatlan kivételével jóvá is hagyta az V. kerületi fideszes többség a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére vonatkozó előterjesztést, és noha az ellenzék közölte: több helyiség értékesítésével kapcsolatban felmerül a gyanú, hogy a valóságban nem felel meg a bérlői kedvezmény kritériumainak, a kormánypárt érdemben tárgyalni sem volt hajlandó az aggályokról.

Így az érintett 15 önkormányzati ingatlant a jelenlegi bérlője vehette meg, méghozzá az önkormányzat saját ingatlanbecslése szerinti érték 30 százalékkal csökkentett árán, ahogyan a 2017 óta tapasztaltak alapján az "szokás" az ötödik kerületben. A Magyar Narancs már korábban írt arról a lehetőségről, hogy az V. kerületi önkormányzati ingatlanok bérlők 30 százalékos kedvezménnyel juthatnak tulajdonjoghoz és ezt meglepően sokszor ismerősök tudják kihasználni.

Nem most először jutott ilyen lehetőséghez egy ismerős cég, a Polimetikus Ingatlanhasznosító Zrt., amellyel kapcsolatban szintén a hetilap nyomán ugyanis beszámoltunk annak idején arról, hogy 2017-ben pályázat nélkül adták ki bérlőknek az önkormányzati ingatlanokat. Példéul két jelentős értékű, jelenleg romos állapotú Gerlóczy utcai bérleményt határozatlan időre a Duó Consultingnak, amely 2018 decemberében az önkormányzat döntése nyomán e két albetétet kedvezményes áron, 30 százalékkal olcsóbban meg is vásárolta. Akkor a 85 négyzetmétert 16,77 millió forintért, azaz 197 ezer forintos négyzetméteráron a Belváros szívében, ahol akkor és jelenleg is legalább 1-1,5 millió forint között mozognak a négyzetméter-árak.

A cégadatok szerint a Duó Consulting éppen az önkormányzati döntés előtt, 2018 őszén került a Polimetikus Ingatlanhasznosító Zrt. tulajdonába. És ezen a cégnéven most újabb, a Gerlóczy utca 3. szám 2017-ben – havi 134 ezer forintért – bérelni kezdett, 93 négyzetméteres helyiségét is megszereztt, méghozzá az önkormányzat által felkért vagyonbecslő által megállapított 21 millió 745 ezer forintos vételár helyett

15 millióért.

Ez az ár egy belvárosi, 93 négyzetméteres ingatlanért, akármilyen lepusztult állapotban is van, még telekárnak sem rossz forrásaink szerint. Főként úgy, hogy ezzel lényegében meg is szerezte a cég az ominózus ingatlant – noha nem teljesen egyedül. Szintén a csütörtöki képviselő-testületi ülésen, szintén a zárt napirend keretein belül szavazták ugyanis meg a fideszesek a Gerlóczy 3. szám egy másik albetétének eladását az All General Szolgáltató Kft-nek, amely 2018 óta bérelte az ingatlant. A céginformáció adatai szerint egy bizonyos Rabb István 2014-ben alapított cégéről van szó, amely információink szerint most

51 négyzetmétert vásárolt meg az értékes ingatlanon 10 millió 308 ezer forintért.

Az eredetileg 14,7 millióra becsültetett albetét árából bérlőként itt is járt a 30 százalékos kedvezmény. Erről a cégről ugyanakkor egyelőre nem sokat tudni, csak hogy a főtevékenysége lakó- és nem lakó épület építése, és hogy korábban semmiféle tevékenységet nem végezhetett, egyedüli 2018-as mérlegadatai szerint egyedül abban az évben produkált eredményt, 491 ezer forintos árbevételt. Ezzel szemben az előterjesztés állítja, hogy a most eladott pince-földszint megosztású belvárosi ingatlanon a bérlő, azaz az All General "lakossági szolgáltatást" folytat. Ez persze a helyszínen készült fotók alapján legalábbis kétséges.

Míg azonban az All General tulajdonszerzésének háttere homályos, a Bisnode cégadatai szerint az teljesen biztos, hogy a Polimetikus Zrt-nek továbbra is csupán egy részvényese van, az ügy­vezető Pozsgai Péter: ő pedig nem más, mint Kertész jelenlegi vagy korábbi (erről már a Magyar Narancs is bizonytalan információkat közölt) sógora, Kertész Balázs jelenlegi vagy korábbi feleségének a testvére. Ez a ma már törölt Pauricius Kft. adataiból derült ki még a Narancs tényfeltárása nyomán, az a cég Kertész korábbi budai lakhelyére volt bejegyezve, és benne tulajdonostárs volt Pozsgai Péter mellett előbbi felesége is.

Pozsgai Petra a MobilSign Kft.-ben éveken át tulajdonos volt, és a cég évekig egy Kertésszel közös budai ingatlanba volt bejegyezve. A MobilSignról a Népszabadság írt először: ez volt az a cég, amelynek két másik tulajdonosa, Csík Balázs és Lengyel Balázs közös elektronikus aláírási szabadalmat jegyzett a híres magyar politikus-feltalálóval, Rogán Antallal, amiért utóbbi kapott is 25 millió forintot a cégtől. 2018-ban pedig a 24.hu írta meg, hogy Rogán feltalálótársai a svájci Zugba „léptették le” az uniós támogatásokból meggazdagodó cégük nyereségét, oda, ahol szintén Kertész Balázsnak lakása volt. A rejtőzködő Kertész neve eredetileg nemcsak a Gerlóczy utcai, hanem egy Belgrád rakparti ingatlan kapcsán is felmerült tavaly, úgy tűnik ugyanakkor, hogy most a jelentős értékű ingatlanfejlesztésre alkalmas Gerlóczy utcai ingatlant sikerült megszerezni az önkormányzattól.

Kertész Balázsról és jelentőségéről éppen az Index írt részletes portrét 2016-ban. Kertész egykor fideszes képviselő volt a Belvárosban; a neve úgy kerül elő az emlékezetes Kulcsár-ügy­ben (a K&H-botrányban) egy országgyűlési dokumentumban, mint „Rogán Antal pénzügyi bonyolítója”. Portrénkban olyan felvételeket is bemutattunk, amelyeken Rogán Antal, Kertész Balázs és Habony Árpád közös találkozóra érkezik az önkormányzati vagyonból Rogán polgármestersége idején eladott Aulich utca 3. számú épületbe, amelyet éppen Kertész hasonló úton szerezhetett meg, meglehetősen alacsony áron a belvárosi önkormányzattól.

A mai propagandaminiszter, amikor még nem tudott a felvételekről, először letagadta a találkozókat 2016-ban, ám később úgy fogalmazott, „csak felugrott kávézni régi barátjához”. De Kertész Balázs sokkal több lehet, mint barát, nyomonkövethetően ott volt a hírhedt belvárosi lakásértékesítési rendszer kiépítésekor és a kerületi Vagyonkezelő igazgatósági elnökeként Rogán parlamenti, majd miniszteri előlépése után is "tartotta a frontot" a kerületben tavaly év végi távozásáig.

Fotó: Olvasói fotó / Index Gerlóczy utca 3 szám alatti régi sajtüzlet megmaradt homlokzata

A Magyar Narancs korábbi cikke alapján egyébként a Kertész sógora által felvásárolt Duó Consulting még a 2010-es évek elején került birtokon belülre a Gerlóczy utcai ingatlanban, ahonnan nem sokkal azelőtt két bérlőnek is távoznia kellett, mert a Rogán Antal vezette önkormányzat annyira megemelte a bérleti díjat. Eredetileg a Duó Consulting az ingatlan nyolc albetétje egyikének tulajdonosaként volt jelen, miután 2008-ban vette bérbe az egyik 24 négyzetméteres helyiséget, hogy aztán 2010-ben meg is vásárolja azt. Később a bérletidíj-emelés miatt, addig ott jól működő üzlete megüresedett helyére az önkormányzat pályázatot írt ki, amin több kerületi cég elindult, ám az eljárást később hirtelen érvénytelenítették. Ezután sikerült kibérelnie az ingatlant pályáztatás nélkül, most pedig már a Polimetikus Zrt. nevén bérlőként, kirívóan alacsony áron megszerezni az eredetileg többszintesnek épült, de a II. világháborúban bombatalálatot kapott, azóta földszintes Gerlóczy u 3. – Vitkovics u. 6 alatti ház döntő hányadát is.

Azt, amely romos, sőt jelenleg teljesen használhatatlan állapotban van, ehhez képest a zárt előterjesztés információink szerint a Polimetikus esetében is azt állítja, hogy a bérlő jelenleg is kereskedelmi tevékenységet végez az ingatlan területén.

Az eddig és ezután is "kinyilvánítottan" átláthatóan működő önkormányzat egyetlen, zárt napirendként hozott, így érdemi indoklás nélkül hagyott döntésével ugyanakkor még további cégek is helyzetbe kerültek. Az összes forgalmi értékén 1 milliárd 399 millió forintnál is többet érő 16 belvárosi ingatlan eladásából a kedvezményekkel összesen 979 millió 704 ezer forintos bevételt várna az önkormányzat. Információink miatt a 16-ból egy ingatlan esetében nemlegest döntést hozott a testület, az összes többit eladásra ítélte a fideszes többség.

A most vásárláshoz jóváhagyást kapó önkormányzati ingatlan-bérlők között van olyan, aki gyakorlatilag a rendszerváltás óta bérli az adott helyiséget, de több, furcsa cég is feltűnik, amelyek csupán a megelőz években tűntek fel bérlőként.

Az ellenzéki Tiéd a Belváros frakció közzé is tett néhány cégnevet:

Az Index mindezen túl úgy tudja, hogy ahogyan az eddigi belvárosi lakáseladásoknál, a most privatizálni ítélt önkormányzati tulajdonú ingatlanoknál is a Sándor Ügyvédi Iroda készítette elő a szerződéseket, és bonyolítja le az ügyleteket, az, amely maga is érintett a gyanús kerületi ingatlanügyekben. Még 2015-ben vásárolhatott ugyanis meg egy 237 négyzetméteres, Deák tér közeli ingatlant mindössze 78 millió forintért úgy, hogy ehhez képest az eladáshoz közeli napokban ugyanabban a házban két és félszeres négyzetméteráron kelt egy lakás piaci viszonyok között.