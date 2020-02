Ciara: Somogyban a megye összes tűzoltóságának ki kellett vonulnia

Ha tehetjük, ne menjünk ki a szabadba, zárjuk be az ablakokat, áramtalanítsunk, készüljünk az áramszünetre.

A holland, a német és az angol bajnokságban is maradnak el meccsek a vihar miatt.

A épület most pont úgy néz ki, mint egy babaház, amibe bárki benézhet.

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Fákat döntött ki, épületek tetejét bontotta meg a Dunántúlon a viharos szél, ami helyenként már a 100 km/h-t is eléri, írja honlapján a katasztrófavédelem. A Ciara nevű viharciklont 130 km/h-s széllökések is kísérhetik, Skóciában többen megsérültek miatta, Lengyelországban pedig halálos áldozatai is vannak a viharnak. Európa-szerte áradásokkal, áramkimaradásokkal jár az erős szél.

Frissítés: Szelídül a Ciara

Az Országos Meteorológiai Szolgálat visszavonta a korábban erős szél veszélye miatt kiadott másodfokú riasztást, így Magyarország területén jelenleg nincs érvényben másodfokú (narancssárga) riasztás, tette közzé közösségi oldalán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Ön is látta? Van fotója, vagy videója? Küldje el nekünk!

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság esti tájékoztatása szerint:

Este 7 óráig 397 helyszínen volt szükség tűzoltók beavatkozására a viharos szél miatt. 120 épületben keletkezett kár: tetőket, bádoglemezeket, kéményeket rongált meg a szél.

Győrben egy sportcsarnok tetején bontotta meg a szél a sátorponyvát, Szentlőrincen egy általános iskola kapujára dőlt fa. A lakóházak mellett több középületben is kárt tett a szél.

A fák több helyen is villanyvezetékre dőltek, emiatt országszerte több ezer fogyasztási helyen van átmenetileg áramszünet. A szolgáltatók és a tűzoltók folyamatosan dolgoznak.

Érdemes elemlámpát és elemeket, vagy gyertyát és öngyújtót előkészíteni, valamint feltölteni a mobiltelefont, arra az esetre, ha átmenetileg szünetelne az áramellátás. Ha valaki leszakadt villanyvezetéket lát, ne közelítse meg, hanem azonnal értesítse a 112-es segélyhívó számon a hatóságokat.

Somogy megyében:

Több mint száz esetben kérték a tűzoltók segítségét viharkárok felszámolásához Somogyban hétfő estig. A viharos időjárás miatt tetők, kémények, gépkocsik rongálódtak meg, fák dőltek elektromos vezetékekre.

A megye összes tűzoltóságának volt vonulása a nap folyamán, de a legtöbb kár Kaposváron és környékén történt. Hétfőn szünetelt a kompközlekedés Szántódrév és Tihanyrév között a viharos szél és az erős hullámzás miatt - írta az MTI.

Zala megyében:

Zalaegerszegen egy családi ház tetejébe kapott bele a szél. A cserepek lehullottak, egy autót is megrongáltak. A megyeszékhely hivatásos tűzoltói érkeztek a helyszínre.

Gelse és Gelsesziget között fa dőlt az útra.

Pölöskefőn, az Ady Endre úton egy tizenkét méteres fenyőfa dőlt ki, telefonvezetékeket is elszakítva.

A katasztrófavédelem korábbi figyelmeztetéséhez hasonlóan a fővárosi polgármesteri hivatal is felhívja a figyelmet a Ciarával járó veszélyekre. Közleményükben azt írják:

Budapest vezetése kéri a fővárosiakat, hogy mind gyalogosan, mind gépjárművel fokozott figyelemmel közlekedjenek. Az esetleg leszakadó ágak, hulló cserepek miatt körültekintően válasszanak parkolóhelyet. Fokozott óvatosságra van szükségük a mozgásukban korlátozottaknak, az időseknek és a kisgyermekkel közlekedőknek is. Karácsony Gergely főpolgármester utasítására a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság folyamatos kapcsolatban van az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal.

Hogy valóban érdemes óvatosnak lenni, jól mutatja, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-oldalán fellelhető kommentek alapján már Budapesten is dolgozik a Ciara, egy XVII. kerületi kommentelő beszámolója szerint a „kerítést is szétkapta”.

(Borítókép: Tűzoltók házra dőlt fát távolítanak el vihar után a Zala megyei Söjtörön a Deák Ferenc utcán 2020. február 10-én. / Fotó: Varga György / MTI)