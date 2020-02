NAT IGEN-NAT NEM: egymással verseng a nemzeti alaptanterv elleni és melletti petíció

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Két aláírásgyűjtés is zajlik a január végén megjelent új Nemzeti alaptanterv miatt: az egyikben a NAT visszavonását követelik szakmai érvek alapján (NAT 2020: NEM), a másikban a hazaszeretetre nevelő NAT mellett állnak ki (NAT 2020: IGEN).

A két online kezdeményezés versenyében az állás kedd este 9 óra utáni állapot szerint így néz ki:

NAT 2020 NEM: 20 534 aláírás

NAT 2020 IGEN: 17 921 aláírás

Mint korábban megírtuk, az új NAt megjelenésével egy időben kemény propagandaharc indult az alaptanterv bírálatainak ellensúlyozására. A Történelemtanárok Egylete és a Magyartanárok Egyesülete kemény kritikával illette a furcsa körülmények között készült, és erősen eklektikusra sikeredett anyagot. A kormánymédiában az ő ellensúlyozásukra jelentek meg olyan tanári szervezetek, amelyekről eddig nem sokat lehetett hallani: a NAT módosítását rögtön üdvözölte a Pedagógiai Innovációért Egyesület, megszólalt a Kárpát-medencei Magyartanárok Kulturális Egyesülete, amelynek vezetője egyébként az a Takaró Mihály irodalomtörténész, akinek rendkívül befolyásos szerepe volt a konzervatív és néhol szélsőjobbos írók NAT-ba emelésében.

A Történelemoktatók Szakmai Egyesülete legalább szakmai érvekkel állt elő (.pdf), és igyekezett vitába szállni a Történelemoktatók Egyletével, amelyre az Egylet aztán külön közleményben válaszolt. Ennél sokkal durvább eszköz volt viszont, hogy alpári Facebook-oldalakon a Történelemtanárok Egyletének és a Magyartanárok Egyesületének elnökét támadták, Soros-ügynöknek és hazaárulónak állították be szimplán azért, mert bírálni merték a NAT-ot.

Ezt a harcot mutatja a két petíció is. A NAT 2020 NEM petíciót a Magyartanárok Egyesülete indította. A leírásban összefoglalják fő érveiket a NAT ellen. Az új NAT nem nemzeti, mert ekkora mennyiségű tananyag az adott korosztály legalább kétharmada számára nem elsajátítható, őket a nemzetből mintegy kirekeszti, és nem alaptanterv, mert a tanítást teljes részletességgel s nem csupán alapjaiban szabályozza. Az óraszámcsökkentés mellett tananyagbővítést végrehajtó anyagot gyerekellenesnek tartják, a NAT szemléletét pedig elvultnak és elfogultnak, ami újra az ideológia, a politika szolgálólányává teszi az irodalmi nevelést. Véleményük szerint a kormányrendelet "olyan súlyosan veszélyezteti a nemzet egységét, a nemzeti kultúrát, a diákok fejlődését, a tanári munka szakmaiságát, annyira mérgezi a közgondolkodást, hogy azonnal vissza kell vonni." A Magyartanárok Egyesületének részletes állásfoglalása itt olvasható.

A feltehetően erre válaszul született NAT 2020: IGEN semmilyen szakmai érvvelnem áll elő. Egyetlen dolog miatt kéri az emberek támogatását: "Kérjük mindazokat, akik egyetértenek azzal, hogy jó dolog, ha a magyar gyermekeket hazaszeretetre nevelik, aláírásukkal támogassák az új NAT-ot." A leírásban ez is olvasható: "Mutassuk meg, hogy többen támogatjuk, mint ahány magyarellenes liberális és baloldali ellenzi! Legyen ez egy otthoni Békemenet a hazáért, a keresztény értékekért, nemzeti önazonosságunkért!"

A NAT kapcsán jelenleg arról is vita folyik, mit is tekinthetünk "nemzeti" vagy hazafias tantervnek. Vajon a nemzeti azt jelenti-e, hogy a régmúlt korok nem éppen jelentős íróit is beemeljék a tantervbe, szimplán amiatt, hogy ők Trianon után a határon túli létben is éltették a magyar irodalmat, miközben irodalmilag értékes, de liberálisnak tartott írókat háttérbe szorítanak. A NAT NEM petíció épp arra hívja fel a figyelmet, hogy 2020-ban a "nemzeti" alaptantervnek azt kellene jelentenie, hogy az iskolában minden társadalmi csoport számára hasznos tudást és kompetenciákat ad az iskola.

A NAT-ot eddig több iskola, pedagógus és egyetemi oktató bírálta és követelte az anyag visszavonását. Nemcsak a magyarról és történelmeről szóló részt érték kritikák, hanem a földrajzra vagy a természettudományos tárgyakra vonatkozó fejezeteket is. Ebben a cikkünkben arról írtunk, hogy a NAT eklektikus szövegében közben számos olyan részlet található, amely hatástalanítja a kritikákat. Egyelőre a kerettantervek sem jelentek meg, amelyek több kételyre választ adhatnak, de az egész tanterv szemléletén döntően már nem tudnak változtatni.