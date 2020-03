Kálmán Olga tényleg a DK elnökségi tagjaként folytatja

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Több új arc is bekerült a Demokratikus Koalíció vezetésébe a párt X. tisztújító kongresszusán. Alelnökök, Molnár Csaba, Vadai Ágnes, Varju László, Ara-Kovács Attila és Gy. Németh Erzsébet lettek – többjük tehát újrázhat a következő két évben ezen a poszton, de a pártvezetés így alaposan kiegészült. Az elnökségbe ugyanis

Arató Gergely,

László Imre,

Kálmán Olga,

Vágó István,

Németh Angéla XV. kerületi polgármester,

Avarkeszi Dezső,

Ráczné Földi Judit,

Varga Zoltán,

Mezei Zsolt, és

Élő Norbert is bekerült.

Az etikai bizottság elnöke Lénárd László lett, a felügyelő bizottságot ezentúl Szűcs Erika vezeti.

A DK elnöksége eddig úgy nézett ki, hogy Gyurcsány mellett az ügyvezető alelnök Molnár Csaba volt, az alelnökök Vadai Ágnes, Niedermüller Péter és Varju László. Elnökségi tagok voltak Ara-Kovács Attila, Avarkeszi Dezső, Gy. Németh Erzsébet, László Imre, Ráczné Földi Judit és Vágó István.

Ahogy arról már beszámoltunk, a DK X. kongresszusán persze Gyurcsány Ferenc egy, közös, 2022-es összellenzéki választási listát követelő beszéde volt a fő attrakció a nyilvánosság számára, ezt követően zárt üléssel folytatták és szavaztak a pártot a 2022-ig irányító pártvezetők személyéről a DK tagjai (a párt teljes tagsága dönthet vezetőiről, több fordulóban).

Arról pedig már szintén írtunk, hogy online szavazás útján erősítette meg Gyurcsány Ferencet az elnöki poszton a párt teljes tagsága néhány hete, így két évig elnökként haladhat tovább az évértékelőjében már kijelölt, és az elmúlt években is sokak által követett úton. Ugyanakkor Kálmán Olga maga jelentette be, hogy elindul a DK-elnökségi pozícióért, miután két posztra is jelölte őt a tagság. Úgy tűnik, sikerrel járt:

A volt tévés egyébként a főpolgármester-jelölti, nem igazán sikeres politikai debütálása után Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes tanácsadójaként kezdett dolgozni, és jelenleg a DK Találjuk ki Magyarországot! szlogennel meghirdetett országjárásának is az arca.

A kongresszusi tisztújítás, az új arcok megjelenése és Gyurcsány beszédének jelentőségét is az adja, hogy ellenzéki oldalon komoly átrendeződés zajlik, a DK pozíciói pedig erősödni látszanak. Kiss László óbudai és Szaniszló Sándor pestszentlőrinci MSZP-s polgármester is átlépett a DK-ba, a tisztújításon is mindketten jelen voltak. Az MSZP morzsolódása és Gyurcsány erősödése azt is jelenti, hogy alaposan átalakulhatnak a fővárosi erőviszonyok, írtuk korábbi cikkünkben, ennek pedig a mai kongresszuson is hangot adtak a párt meghatározó politikusa, Gyurcsány pedig az erős és erősödő ellenzéki pártok platformján csakis a Demokratikus Koalíciót és a Momentum Mozgalmat emlegette.

Kritikát is kapott ezért, hiszen a közös listát szorgalmazó beszédre például az LMP országgyűlési képviselője, Ungár Péter Facebook-oldalán úgy reagált:

De Gyurcsánnyal ellentétben Jakab Péter frissen megválasztott Jobbik-elnök sem a közös listában, hanem két ellenzéki pártlistás, valamint közös 106 egyéni képviselőjelöltes szisztémában hisz.