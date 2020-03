Súlyosan beteg, idős magyar férfi az ötödik hazai koronavírus-fertőzött

Diagnosztizálták az ötödik magyar koronavírus-fertőzöttet, egy 70 éves magyar, súlyosan beteg férfit, akit jelenleg a Szent László Kórházban ápolnak. A férfit a külföldön élő fia fertőzhette meg, aki február közepén tett magyarországi látogatása előtt Olaszországban és Párizsban is járt – jelentették be a vírussal foglalkozó kormányzati honlapon.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumában hitelesített laborvizsgálati eredménye pozitív lett. Az idős férfi eleve súlyos, krónikus alapbetegségekkel küzd, rossz, legyengült állapotban van. A budapesti Szent László Kórházban karanténba helyezték, kivizsgálják és megkap minden szükséges ellátást.

Az országos tisztifőorvos által elrendelt eljárásrendnek megfelelően már meg is kezdődött a járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás. A hatóságok kikérdezik a férfi feleségét és külföldön élő fiát is, előbbi már karanténba is került. Állapotáról és az eset egyéb járványügyi intézkedéseiről későbbiekben érkezik majd tájékoztatás. A koronavírus az eddigi ismereteink alapján különösen veszélyes az idősekre és az egyébként is betegekre nézve.

Az első magyar érintettről február 24-én érkezett hír, ő a Diamond Princess hajón dolgozott. Magyarországra március 4-én érkezett meg a vírus, akkor maga Orbán Viktorminiszterelnök jelentette be, hogy két, Magyarországon tanuló iráni diáknál igazolták a fertőzést. A harmadik fertőzött Debrecenben tűnt fel, a Milánóban dolgozó férfiról azonban később kiderült, hogy nem magyar, hanem brit.

Csütörtök késő este aztán az is kiderült, hogy egy negyedik fertőzött is van, pénteken pedig egy koronavírusra hajazó tünetekkel orvoshoz fordulót holland férfi okozott kisebb riadalmat, ám hamar kiderült, hogy nem elmenekült a szakrendelőből a mentők elől, hanem egy óra után megunta a várakozást, és inkább maga ment be a Szent László Kórházba, ahol karanténba is került.