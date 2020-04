Karácsony: Nem lesz vezetőváltás a BKK-nál a menetrendi baki miatt

Arra a kérdésre, lesz-e személyi konzekvenciája annak, hogy a BKK járatritkítása nem a legjobban sült el a múlt héten, Karácsony Gergely azt válaszolta, hogy egyelőre nem terveznek a BKK-nál személyi változást. A céget nehéz helyzetbe hozta a járvány, mintegy egymilliárd forint jegybevétel-kiesést kénytelenek elkönyvelni hetente. Mindezek mellett Karácsony leszögezte, hogy a szolgáltatást fenn kell tartani.

A főpolgármester hozzátette, hogy a mai kormányülésen – amire meghívást kapott –, felvetette, hogy az önkormányzatok helytállását nem segítik az olyan kormányzati elvonások, mint például a gépjárműadó átcsoportosítása. Reméli, hogy ez változni fog, mert az önkormányzatoknak a csökkenő bevételeik mellett olyan fontos területeken kell bizonyítani a járvány alatt, mint az idősellátás vagy az egészségügyi alapellátás.

Karácsony mint mondta, azt az ígéretet kapta a kormányzat részéről, hogy egy hónapon belül áttekintik az önkormányzati rendszer egészét, hogy ne menjenek csődbe az önkormányzatok, összeségében ugyanis több százmilliárdos lyukat kellene betömniük a helyi költségvetésekben.

A járvánnyal kapcsolatban a főpolgármester szerint hosszabb ideje folyik a szakmai vita a tesztekről, és szerinte nagyobb jelentőséget kéne tulajdonítani a minél több, minél gyakoribb tesztelésnek. A kijárási korlátozásokkal azt tudják elérni, hogy ne egyszerre zúduljanak rá a betegek a rendszerre, de több tudással kell rendelkezni, főleg a válsággócokban, és ezt főleg a tesztelésekkel lehet elérni.

Több infó kell, muszáj szűrni, tesztelni a válsággócokban, az idősotthonokban, a hajléktalanok között

– tette hozzá.

Ezért azt kérte a kormánytól, hogy a tesztelés mielőbb kezdődjön meg az idősellátásban, dolgozzák ki minél előbb ennek a rendszerét.

Mint Karácsony elmondta, nem tudják, hogy került be a fertőzés a Pesti úti idősotthonba, de mivel onnan a betegek gyakorta kijárnak kezelésekre, elképzelhetőnek tartja, hogy a kórházból vitték be az otthonba a kórokozót. Közölte, hogy a fővárosi önkormányzat minden szigorú szabályt, óvintézkedést megtesz, hogy a járvány ne jusson be az idősotthonokba. Felidézte, hogy szerdán a kormányhivatal több ellenőrzést tartott a fővárosi idősotthonokban, és rendben találtak mindent.

A főpolgármester közölte azt is, hogy felvetették a fővárosi idősotthonok dolgozóinak, hogy lakjanak benn, és akkor nem hurcolják be magukkal a fertőzést. A dolgozók azonban ezt nem mindenhol vállalták. Ezekben az esetekben megszervezték, hogy rendészeti autók szállítsák munkába a gondozókat. A kórházakból visszakerülő bennlakók pedig biztonsági okokból elkülönített terembe kerülnek, amíg a lappangási idő le nem jár. A főpolgármester nem tud pontos számot, hány fertőzött lehet a fővárosi idősotthonokban.

A kerékpársávok felfestését a Bartók Béla út után a Tétényi úton folytatják, mondta el kérdésre Karácsony. Hozzátette, hogy a következő lépésben az Üllői úti és a Baross utcai kerékpársávok következhetnek, ezeket a helyszíneket még vizsgálják. Szintén vizsgálják, de majd csak későbbi bevezetéssel a Nagykörút egyik sávjának kerékpársávvá alakítását is.

Karácsony lapunknak arra a korábbi felvetésére is válaszolt, amiben azzal foglalkoztunk, hogy óvatosan és körültekintően kell alkalmazni az utcai fertőtlenítést. Mint közölte, jogos a kritika, a nagynyomású fertőtlenítést olyan helyeken kell használni, ahol a fertőtlenítő nem okozhat kárt emberben vagy a környezetben, így aluljárókban, utcabútorokon.