Az ügyészség is reagált a Kaleta-ítéletre

Kaleta Gábor volt perui magyar nagykövet 19 ezer gyermekpornográf kép birtoklása miatt felfüggesztett börtönbüntetést kapott, miután beismerte a bűnösségét. Az ítéletet többen kifogásolták, köztük például Deutsch Tamás is. Többen az ügyészséget is bírálták, amiért felfüggesztett börtönt javasolt Kaletának arra az esetre, ha a bíróságon elismeri a bűnösségét. A felháborodást valószínűleg csak tovább fokozza, hogy Kaleta még ezt a büntetést is megfellebbezte, enyhítést akar. A legújabb fejlemény pedig az, hogy az ügyészség is reagált a bírálatokra.

"Az elmúlt öt évben országosan 117 vádlottal szemben született tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvétel megszerzése, tartása miatt jogerős ítélet. Az ügyészség 74 vádlott esetében indítványozott végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést, a bíróság ezt a büntetést 69 vádlottnál szabta ki" - közölte az ügyészség, hozzátéve: az ügyészség 8 vádlottra kért végrehajtandó szabadságvesztést, ennek ellenére a bíróság jogerősen csak az elkövetők felével, azaz 4 vádlottal szemben alkalmazott végrehajtandó szabadságvesztést.

Emlékeztettek arra, hogy az ügyészség a Kaleta-ügyben végrehajtandó szabadságvesztést indítványozott, tárgyalás tartása mellett. A járványügyi helyzetre tekintettel a bíróság tárgyaláson kívül, büntetővégzésben, az ügyészség indítványával szemben felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki.

Az ügyészség a bíróság döntését nem fogadta el, tárgyalás tartását kérte, és az indítványában azt jelölte meg, hogy felfüggesztett szabadságvesztés büntetést abban az esetben szabjon ki a bíróság, ha a terhelt az előkészítő ülésen mindent beismer. A bűncselekmény elkövetését beismerő Kaletával szemben az ügyészség szerint bíróság az ítélkezési gyakorlatba beleillő, annak megfelelő döntést hozta.

Ugyanakkor azt is hozzátették, hogy az ügyészség által a beismerés esetére tett mértékes indítvány a bíróságra nézve nem kötelező. "Ha a bíróság más büntetést kíván kiszabni, tárgyalást tarthat" - írták.

Az ügyészség arra is felhívta a figyelmet, hogy a Büntető törvénykönyv ezt a bűncselekményt nem fenyegeti súlyos következményekkel. "A tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvétel megszerzése, tartása esetén a büntetési tétel felső határa három évig terjedő szabadságvesztés. Az ilyen bűncselekmények elkövetőivel szemben a törvény által meghatározott legrövidebb tartamú szabadságvesztés kiszabására is lehetőség van" - írták. Közölték azt is, hogy az európai országok közül ezt a bűncselekményt Litvániában és Hollandiában 4 évig, Németországban 3 évig, míg Portugáliában 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetik.

"Ha Magyarországon a gyermekeket fizikailag érintő pedofil cselekmény elkövetésével vádolja az ügyészség a terheltet, mind az ügyészségi indítványok, mind a bírói ítéletek jóval súlyosabbak" - áll az ügyészségi közleményben.

A Kaleta-ügyet mellesleg elhallgatták volna, de februárban az Index megírta.