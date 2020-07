Mester Csaba: Nem a bűnt védem, hanem egy embert, aki bűnt követett el

Nem a bűnt védem, egy embert, aki bűnt követett el. Sokakat megkísért az ördög

– ezt mondta az RTL Klubnak adott interjújában a gyermekpornográf képek birtoklása miatt első fokon egy év (két év hat hónapra) felfüggesztett szabadságvesztésre és 540 ezer forintnyi pénzbüntetésre ítélt volt perui nagykövet, Kaleta Gábor ügyvédje, aki az ítélet után még enyhítésért fellebbezett.

Mester Csaba a Fókusz riporterének azt is elmondta, hogy szerencsére nincs rákényszerülve arra, hogy csak pénzért bármit elvállaljon.

Nézze, én nem akarok az amerikai alkotmánnyal példálózni, de abban benne van, hogy mindenkinek jár a leghatékonyabb védelem. Hogyha egy ügyfél úgy gondolja, hogy én vagyok, aki a hatékony védelem terén segíthetem őt, és az az ügyfél azt a cselekményt, amit elkövetett, mélyen bánja, beismeri, teljes feltáró jellegű vallomást tesz, egy ilyen helyzetben egy védőügyvédnek különösebben más dolga nincs, mint hogy azt figyelje árgus szemekkel, hogy a hatóságok a bizonyítás lefolytatása során, illetve a bíróság, amikor meghozza a döntését és büntetést szab ki, és épp azért, ha olyan ügyről van szó, ahol nagy a médianyilvánosság és adott esetben a társadalmi közérdeklődés, ott könnyen megbicsaklik még a legjobb büntetőbíró tolla is

– beszélt munkájáról Mester Csaba, akitől a riportban még egyszer elhangzik az, hogy aki megbánta a tettét, beismeri, feltárja azt, és még terápiákat is igénybe vesz az állapotváltozás vagy gyógyulás érdekében, akkor „akkor az az ember méltó arra, hogy megfelelő hatékony védelmet kapjon”.

Kaleta ügyéről elmondta még általánosságban, hogy nem abúzusról van szó. „A gyermekpornográfia bűncselekménynek van nyilvánítva, de ahogyan a bíró is mondta, azért ez egy csoportos garázdasággal vagy egy közokirat-hamisítással egy súlyú bűncselekmény.”

A Fehér Liliom Egyesület szakmai vezetője, Kugler Gyöngyi a Fókusznak azt mondta, kellemetlenül érinti őket ez a történet, számos gyalázkodó levelet is kaptak, amikre eleinte próbált is válaszolni a szervezet szakmai vezetője. Az abuzált gyermekek családjait segítő szervezet honlapja átmenetileg szünetel most, átgondolják a szervezet működését, és később egy közleményt is kiadnak majd.

Mester Csaba szerint az egyesületben végzett karitatív, segítő tevékenysége semmilyen módon nem ellentétes a hivatása gyakorlásával, mert „azokban az ügyekben, amikor gyermekeket abuzálnak, szexuálisan bántalmaznak, azokban az ügyekben sértetti képviselőként járok el”.

Kugler az Index megkeresésére korábban, az elsőfokú ítélet utáni napokban azt mondta, nincs semmi gond Kaleta Gábor védelmével. „Nagyon hálásak vagyunk, hogy az egyesületben karitatív munkát végez, esetenként jog tanácsot ad szexuális abúzus elszenvedett gyerekek szüleinek, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. A jog- és az igazságszolgáltatás teljesen más dolog, nyilvánvalóan nem szabhatom meg neki, hogy kit védjen és kit nem, és mindenkinek jár a védelem. A demokratikus igazságszolgáltatás természetes része ez, és ez mindig is így volt” – fogalmazott akkor.

A Fókuszban azonban az hangzott el, hogy a szakmai vezető szerint a szerencsés megoldás az lenne, ha Mester Csaba távozna az egyesületből, és szerinte ez meg is fog történni. Ugyanakkor úgy gondolja, az ügyvéd vélhetően nem gondolta, hogy ekkora népharagot gerjeszt majd az ügy.

Kaleta Gábor volt perui nagykövet pedofilügyét az Index robbantotta ki még februárban. Lapunk írta meg elsőként, hogy a volt perui nagykövetet teljes titokban hozták haza, és azt sem verték nagy dobra, hogy eljárás indult ellene. Az akció egyes részletei pedig titkosak.