Az Öreg-tó partjára tervezett luxusszálloda ellen tüntetnek Tatán

Szombat délután négy órára hirdette meg a "békés erődemonstrációnak" nevezett tüntetését a Stop Avalon! Tata csoport a Facebookon. Az Öreg-tó partján, a kastélytéren gyülekező emberek a Hell cégcsoporthoz tartozó Avalon tópartra tervezett, 120 szobás luxusszálloda-beruházásá ellen tiltakoznak.

A tiltakozókat a város fideszes polgármestere, Michl József többször is "hangos kisebbségnek" nevezte az elmúlt hónapokban, a szervezők az esemény leírása szerint ennek az ellenkezőjét akarták szombaton bizonyítani.

A tüntetést a szervező a Facebook-oldalán élőben közvetíti. (A videó alatt cikkünk folytatódik, összefoglaljuk a tiltakozás hátterét és előzményeit.)

Folyamatos tiltakozások

A tervezett beruházás, amely a jelenlegi szabályozás szerint meg sem valósulhatna, helyi lakosoknak és több szakmai szervezetnek a tiltakozását kiváltotta. A környezetvédelmi, és műemlékvédelmi szempontból is problémás tervek ellen korábban felszólalt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Ramsari Egyezmény Állandó Bizottságának egykori elnöke és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága is.

A térség fideszes országgyűlési képviselője sem állt a tópartja tervezett szálloda ötlete mellé. Bencsik János azt írta a Facebookon, hogy bár szerinte szüksége lenne a városnak a szállodaberuházásra, de "kötve hiszi", hogy az az Avalon által bemutatott tervek szerint megépülhetne az Öreg-tó mellett. Az országgyűlési képviselő azt javasolta, hogy inkább a Fényes fürdőnél építkezzen a beruházó.

A Stop Avalon! Tata csoport a Facebookon szerveződött először egy zárt csoportban, amelynek jelenleg több mint 13 ezer tagja van, később pedig egy hivatalos Facebook-oldalt is létrehoztak az üggyel szimpatizáló érdeklődőknek. A Stop Avalon! Tata tagjai és a szállodaépítés helyi ellenzői sem a mostani tüntetéssel tiltakoztak először a tópartra tervezett szálloda megvalósítása ellen, korábban már

A polgármester üzent a tüntetőknek

Michl József polgármestere a hivatalos Facebook-oldalán csütörtökön azt ígérte, hogy július második felében 9 fórumot fognak tartani a szállodaberuházás témájában, amelyeknek az időpontjait és helyszíneit is közzétette a közösségi oldalon. A polgármester a szombati tüntetés résztvevőinek előzetesen azt üzente:

Hívom és várom őket a tájékoztatókra.

Ugyanebben a bejegyzésében hivatkozott arra is, hogy az Avalon építkezésének kiszemelt helyszíne magántulajdonban van, "jelenleg is beépíthető a terület, akár már holnap beadhatja az építési engedély iránti kérelmét a tulajdonos". Az önkormányzat álláspontja az, hogy "amennyiben a jogszabályi feltételeknek megfelel a beruházás", akkor a szálloda megépülhet. Arra a polgármester ugyanakkor nem tért ki, hogy megváltoztatnák-e a beruházó kedvéért "a jogszabályi feltételeket", pedig ez fontos kérdés. A hivatalos látványterveken szereplő épületkomplexum ugyanis

a jelenlegi beépíthetőségi szabályok alapján nem épülhetne meg.

A beruházásról szóló vitát Michl korábban egy olyan családi vitához hasonlította, amelyben hatalmas csata folyik, mindenki elmondja az érveit, végül „a papa megmondja, hogy építsük meg azt, amit anyátok mond”, és egy olyan konszenzusos döntés születik, amelyet aztán az egész család szeretni tud.

Régóta féltik a nagyberuházásoktól a tópartot Tatán

Azt, hogy tényleg a tatai Öreg-tó partjára, az egykori lovardához tartozó területére építenék a luxusszállodát, május végén jelentették be hivatalosan. A terveknek azonban már jóval hamarabb híre ment a kisvárosban, az Öreg-tó körül már februárban is forrtak az indulatok. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, ekkor egy fizetős strand terve és a luxusszálloda építésének híre is borzolta a kedélyeket. Korábban aláírásgyűjtéssel és népszavazási kezdeményezéssel is megpróbálták megakadályozni civilek, ellenzéki pártok és ellenzéki képviselők is az Öreg-tó körüli nagyberuházásokat, mert attól tartanak, a tó ezektől elveszítené a hangulatát.

Tavasszal a koronavírus miatt még nem lehetett tüntetni, és a népszavazási kezdeményezés is megakadt, miközben a képviselő-testület egyetértésére sem volt már szükség a döntéshozatalban. A járvány miatt bevezetett különleges jogrenddel a fideszes polgármester egy személyben határozhatott arról, hogy kiemelt fejlesztési helyszínként kezeli a tópart érintett részét.