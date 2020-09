Szlávik János: súlyos szövődményeket hagyhat hátra a koronavírus

Súlyos szövődményeket hagyhat hátra a koronavírus, a kigyógyult embereknél sok esetben szívbetegség, izomrendszert érintő faradtság, különböző alvászavarok és általános gyengeség jelentkezik – mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa szerdán az M1 aktuális csatornán.

Szlávik János szerint az esetek körülbelül 40 százalékban jelentkeznek ilyen tünetek, és ez is mutatja, hogy ez a vírus nemcsak a tüdőt támadja, hanem szinte valamennyi szervrendszert. Az adatok szerint a koronavírusból felgyógyultak jelentős része még hónapokig fáradtságra panaszkodik – mondta, megjegyezve, hogy a gyógyultak tüdőkapacitásának szintje gyakran nem áll vissza az eredetire. Az intenzív osztályra került embereknél poszttraumás stressz szindróma is jelentkezhet – fűzte hozzá. Szlávik János kitért arra is, hogy Izraelben és Magyarországon már folynak kísérletek a vírus nyálból történő kimutatására. Egy sikeres fejlesztés hatása rendkívül pozitív lenne, mivel így gyorsabbá és kényelmesebbé válna a tesztelés folyamata.

Jakab Ferenc, a PTE Szentágothai Kutatóközpont Virológiai Kutatócsoportjának a vezetője tegnap egy egyetemi konferencián arról beszélt, hogy Magyarország Franciaország után már a második helyre zárkózott fel, a járvány terjedési gyorsaságát nézve. Ezzel nem csupán Spanyolországot előzte meg, de jelen pillanatban már Olaszországot is. Jakab Ferenc szerint a járványt intézkedésekkel lassíthatjuk, de meg nem állíthatjuk, csak a vakcina fogja megállítani.

Tegnap arról is írtunk, hogy amikor megfertőződünk, a szervezet gyulladással reagál. A D-vitamin pedig csökkenti a gyulladáskeltő és -fokozó anyagok szintjét – ilyen az interleukin-6 nevezetű molekula (IL-6) is. Ez nagyon fontos tulajdonság: a súlyos Covid–19 fertőzés esetén az IL-6 magas koncentrációja is felelős a beteg szervezetének összeomlásáért. Rákellenes hatású is a D-vitamin, mind genetikai, mind sejtszinten képes hatni. Régóta közismert immunerősítő tulajdonsága: meghűlés, nátha, súlyos légúti és különböző fertőző betegségek esetén orvosok rendszeresen javasolják szedését.

Csak a mai napon 581 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid–19), ezzel 14 460 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt nyolc krónikus beteg, így az elhunytak száma 654 fő, 4153-an pedig már meggyógyultak. Egyre több magánegészségügyi intézményben nyílik lehetőség elvégeztetni a Covid–19-tesztet, ahol teljes biztonsággal megbizonyosodhatunk róla, hogy elkaptuk-e a rettegett fertőzést.

Borítókép: Védőruhába öltözött egészségügyi dolgozó koronavírussal fertőzött beteg szerepét eljátszó statisztát lát el a járványügyi bevetési egység gyakorlatán az Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő Kútvölgyi tömbjében, Budapesten 2020. augusztus 27-én. MTI/Balogh Zoltán