Panaszt nyújtott be a lúgos orvos, áldozata az ítélet óta terápiára jár

Ismét, immáron másodszor is alkotmányjogi panaszt nyújtott be a „lúgos orvosként” hírhedtté vált Bene Krisztián. Egyelőre még nem tudni, hogy mikor fog dönteni az új ügyben az Alkotmánybíróság. Az ATV híradója arról számolt be, hogy az áldozat, Renner Erika a jogerős ítélet után terápiára kezdett járni, hogy feldolgozza a történteket. Így azonban, hogy az ügy ismét terítéken van, újra és újra traumatizált állapotba kerül, ami miatt a kezelést egyelőre nem lehet folytatni.

Gál András, Renner jogi képviselője szerint panaszában az elkövető orvos azt kifogásolja, hogy szerinte megfosztották az érdemi felülvizsgálat jogától, mivel a Kúria az ügyben hozott utolsó, 2018 júliusi döntése előtt még a régi büntetőeljárási törvény volt érvényben, azonban a végső, jogerős ítélet meghozatalakor már az új.

Bene Krisztiánt, a budai Irgalmasrendi Kórház egykori főigazgatóját 2018 nyarán jogerősen 11 év szabadságvesztésre ítélte a Kúria, mert lúggal öntötte le, és ezzel megcsonkította volt barátnőjét, Renner Erikát.