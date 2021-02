Melyik koronavírusos beteget mentse az orvos, ha választani kell?

Orbán Viktor miniszterelnök korábban már jelezte, hogy a koronavírus harmadik hulláma alatt a magyar egészségügy sosem látott terhelés alá fog kerülni. Noha várhatóan lesz megfelelő mennyiségű ellátóeszköz a kórházakban, mégis készült egy etikai kódex, amely arról szól, hogyha az orvosoknak választaniuk kell a betegek között, akkor kinek az életét mentsék meg.

Egy nap alatt több mint 110 ezer embert oltottak be.

– mondta az Új Szónak a kódexet megalkotó csapat vezetője, Hegedűs Zsolt. A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának elnöke arról is beszélt, hogy egyáltalán nem biztos, hogy egy ilyen helyzetben az idősek hátrányt élveznek.

Hozzátette: egy ilyen döntést lelkileg nagyon nehéz megélni.

Szigorú triázsrendszerünk van, mely figyelembe veszi és pontozza a kísérőbetegségeket és más tényezőket. Ezt a rendszert szinte bárhol lehet alkalmazni Európában, ötvözi többek között a német, az olasz, a svájci, az észak-amerikai etikai ajánlásokat, és benne van a magyar szakemberek szürkeállománya is. Megpróbáltuk azt is, hogy az intenzív osztályokon dolgozó orvosokat kivonjuk a döntéshozatali szerepből, mert nagy lelki traumát okoz az orvosnak, ha le kell mondani egy betegről, miközben lehet, hogy nem látja a teljes képet, és nem tudja, hogy egy másik kórteremben egy másik betegnek jobb kilátásai lettek volna, ha megkapja az ellátást. Reméljük, hogy ez tényleg százévente egyszer van, és ezeket az általunk alkalmazott és lefektetett megfontolásokat is majd száz év múlva kell csak újra leporolni.