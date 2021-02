Drámai a járványhelyzet, közel a 15 ezerhez a koronavírus halottainak a száma

Vasárnapra 4469 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid–19), ezzel 428 599 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 72 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 974 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 321 128 fő, az aktív fertőzöttek száma 92 497 fő. Kórházban 5482 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 524-en vannak lélegeztetőgépen – olvasható a központi tájékoztató oldalon.

Előző nap 4948 fertőzöttről és 107 halálos áldozatról számoltak be. Kórházban 5282 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 482 ember volt lélegeztetőgépen.

A járvány legfiatalabb áldozata az előző napon egy 41 éves férfi volt. Alapbetegségként magas vérnyomást és cukorbetegséget jelöltek meg nála.

Eddig 677 682 fő kapott oltást (egy nappal korábban 563 601 volt ez a szám), közülük 249 499 fő már a második oltását is megkapta. A járvány harmadik hullámának felszállóágában vagyunk, ezért kérik, hogy aki még nem tette, regisztráljon az oltásra. A háziorvosok továbbra is végzik az oltást a kínai Sinopharm-vakcinával, minden háziorvos átlagosan 50-55 fő regisztrált időset tud beoltani, emellett folytatják a hatvan év alatti krónikus betegek oltását az AstraZeneca-vakcinával, amivel praxisonként tíz fő beoltására van lehetőség. A kórházi oltópontokon is folytatják a regisztrált idősek oltását a Pfizer-vakcinával.

Késő este jelent meg az új kormányrendelet, amely szerint március 16-ig érvényben maradnak a szigorú védelmi intézkedések. Ebbe beletartozik a kijárási tilalom, a gyülekezési tilalom, az éttermek és szállodák zárvatartása, a rendezvények tilalma, valamint a boltok este hét órakor történő bezárása is.

Eddig 550 ezer kínai vakcina érkezett Magyarországra. Szijjártó Péter külügyminiszter pénteken bejelentette, hogy márciusban újabb 500 ezer oltóanyag várható Kínából.

Javíthatja az ellátás biztonságát a fejlesztés alatt álló magyar vakcina, amely olcsóbb is lesz a külföldi oltóanyagoknál. Erről Rusvai Miklós virológus beszélt, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter pedig azt valószínűsítette, hogy jövő év végén kezdődhet a gyártás Debrecenben.

Közben új védőoltás is megjelent a piacon. Az Egyesült Államok gyógyszerhatósága, az EDA már jóváhagyta a Johnson and Johnson belga leányvállalata, a Janssen Pharmaceuticals által kifejlesztett készítmény engedélyezési kérelmét. A vakcina különlegessége, hogy elég egyetlen dózist is beadni belőle, hogy kialakuljon a védettség.

El kellett rendelnem egy emelt szintű készültséget a kórházakban, [...] van egy megerősített szolgálat, így a legmagasabb szinten mehet a védekezés

– mondta Orbán Viktor kormányfő pénteken a Kossuth rádió reggeli műsorában. Arról is beszélt, hogy szigorításokat vezetnek be a határokon a koronavírus terjedésének gyorsulása miatt.

A szigorítások fontosságát Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere is hangsúlyozta. Kiemelte: a kórházakban emelt szintű készültség lép életbe, és szigorú utazási korlátozásokat dolgoznak ki.

Müller Cecília országos tiszti főorvos pénteki tájékoztatóján felhívta a figyelmet, hogy mindenki tartsa magát a tavaly tavaszi szabályokhoz. Beszámolt róla, hogy már a koronavírus dél-afrikai mutációját is kimutatták Magyarországon. Ez a változat nehezebben kezelhető, és az antitestek is kevésbé ellenállók vele szemben. Egy nappal korábban jelezte, hogy mindenki megkapja a vakcinát húsvétig, aki regisztrált.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője, Galgóczi Ágnes egy tévéinterjúban arról beszélt: szerinte meg kellene fontolni, hogy átmeneti időre bezárják a plázákat és az iskolákat a járvány terjedése miatt.

(Borítókép: Védőfelszerelést viselő ápoló 2020. április 23-án. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)