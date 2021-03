Távoltartási végzést kértek Gáspár Evelin zaklatói ellen

Távoltartási végzést kért volt párja és családja miatt Gáspár Evelin. Az idősebb Gáspár lány és volt udvarlója januárban szakítottak, ám a helyzet annyira elmérgesedett, hogy múlt héten a férfi a korábban Evelinről készített intim fotókat osztott meg közösségi oldalán, és elindult az adok-kapok a két család között.

A lány ügyvédje szerint le is csukhatják a fiút.

Ez odáig fajult, hogy Gáspárék feljelentést tettek a férfi, majd az apja ellen is, aki életveszélyesen megfenyegette őket. A volt „após” azt mondta telefonon Evelinnek, ha nem mennek oda azonnal és kérnek bocsánatot a fiától, levágja mindenki fejét, majd kitűzi a kerítésre. Gáspárék tudták, erre lépniük kell – írja a Blikk.

A Gáspár család jogi képviselője, Erdei Zoltán a lapnak elmondta, hogy írásban kérvényezik a távoltartást a fiú édesapja ellen:

Korábban ügyfelem a rendőrségen tett feljelentést, és akkor kért távoltartási végzést is a férfi és édesapja ellen. Ezt szóban elutasították, mert nem látták indokoltnak, így most írásban kérvényezzük. Tapasztalatom szerint addig nem lép a hatóság, amíg nem történik fizikai bántalmazás vagy tettlegesség, viszont ez a végzés pont ezt hivatott megelőzni. Elsődlegesen a férfi édesapja ellen kérvényezzük a távoltartást, ugyanis a telefonban életveszélyesen megfenyegette a családtagokat. A nyomozás jelenleg is tart, rengeteg adatot kell beszerezni, de reméljük, helyt adnak a kérelemnek.