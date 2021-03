A börtönt kockáztatja Gáspár Evelin zaklató exe

Éles konfliktus robbant ki Gáspár Evelin és volt párja, Gazsi Boldizsár, illetve családjaik között. A fiú úgy érzi, szíven szúrták, szinte belebetegedett a szakításba. Annyira kikészült az elmúlt pár nap történéseitől, hogy a családja már az öngyilkosságtól félti, pszichiátriára kell mennie.

A férfi megzsarolta a lányt intim helyzetben készült képekkel, ami miatt most a szabadságvesztés is fenyegeti. Erről a lány ügyvédje, Szilágyi Roland beszélt a Borsnak, aki szerint van esély rá, hogy börtönt kapjon a fiú a jogsértés miatt.

Evelin ügye sokkal több annál, minthogy megosztottak róla privát fotókat. Az, hogy a volt barát fotókat osztott meg, önmagában polgárjogi kérdés, sérelemdíj követelhető miatta. Ha azonban Evelin elesik a reklámbevételektől, partnerprogramoktól, esetleg munkáktól a botrány miatt, az már kártérítési per tárgya, akár milliós összeg is perelhető. A büntetési tételeket a körülmények is befolyásolják. Ha kitesz a volt barát egy fotót, és feltételeket szab, vagyis ha nem jössz vissza hozzám, akkor megint kiteszem, az már zaklatás kategória. Ez a joggyakorlat szerint egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ha azt mondja, pénzt kér az intim fotókért, az zsarolás kísérlete. Ha viszont azt mondja, megöllek téged vagy magamat, az minősítő körülmény