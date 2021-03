Karácsony Gergely nem tud róla, hogy újabb korlátozások jönnének Budapesten

Budapesten és Pest megyében van a legtöbb fertőzött, ez azt jelenti-e, hogy Budapestre vonatkozóan újabb korlátozó intézkedéseket tervez a kormány? Nos, sem én, sem a városvezetés ilyen szándékról tájékoztatást nem kapott egyelőre − írja Karácsony Gergely Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) vasárnap jelentette be, hogy akár megyénként, régiónként is eltérő járványügyi intézkedéseket vezethetnek be. Budapest főpolgármestere alaposan elemezte a fertőzöttségi adatokat az országban. Mint írta:

Az, hogy a fővárosban és Pest megyében van a legtöbb fertőzött, nem sokat mond az országos helyzetről, hiszen itt élnek a legtöbben, természetesen.

Karácsony Gergely szerint egyáltalán nem Budapesten a legrosszabb a helyzet, hiszen Somogy és Komárom sokkal fertőzöttebbnek számít, ha a Robert Koch Intézet iránymutatásai szerint nézzük a térképet.

A helyzet tehát mindenhol nagyon rossz, vagyis egyáltalán nem megnyugtatásnak szánom a tényt, hogy az országon belül mégsem a legnépesebb Budapesten a legrosszabb.

A főpolgármester továbbra is kéri a kormányt, hogy hadd segítsen az oltási kampányban. De nekik − mint írta − az is jó, ha ideadják a vakcinákat, és engedik, hogy megoldják a budapestiek oltásának felgyorsítását.