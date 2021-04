Közel duplájára nőtt a halottak száma egy nap alatt

311 ember halt meg koronavírusban az elmúlt 24 órában, így összesen 22 409 áldozata van már a járványnak Magyarországon.

A legfrissebb adatok szerint mindössze 1933 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 693 676 főre nőtt a számuk.

Jelenleg 252 115 aktív fertőzöttet tartanak nyilván. A gyógyultak száma 419 152-nél jár.

12 202 koronavírusos beteget ápolnak kórházban,

közülük 1407-en vannak lélegeztetőgépen.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2 536 751 fő, közülük 1 005 936 fő már a második oltását is megkapta.

Hogyan vizsgáljuk?

Azért, hogy választ kapjunk az elmúlt napokban a fertőzések számában mutatkozó kilengésekre, folyamatában kell vizsgálni azokat. Az világosan látszik, hogy összefüggés mutatkozik a mintavételek és a publikált számok között.

Idén április 2-ára esett nagypéntek, azon a napon 267 ember hunyt el koronavírusban 39 993 (összesen: 4,689,589) mintavétel alapján 9055 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel számuk elérte a 670 776 főt.

(összesen: 4,689,589) mintavétel alapján 9055 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel számuk elérte a 670 776 főt. Egy napra rá, április 3-án 25-el kevesebb (242) áldozat volt, pár ezerrel, 36 598- ra csökkent a tesztek száma (összesen: 4,726,187), de kevesebb új fertőzöttet – 8637 – is azonosítottak be, összesen 679 413-ra nőtt a számuk a megelőző napokhoz képest hazánkban.

ra csökkent a tesztek száma (összesen: 4,726,187), de kevesebb új fertőzöttet – 8637 – is azonosítottak be, összesen 679 413-ra nőtt a számuk a megelőző napokhoz képest hazánkban. A kormány vírustájékoztató oldalán megjelentek alapján április 4-én tovább csökkent a halottak száma (211), de már csak 27 094 (összesen: 4,753,281) volt a mintavételek száma, ami miatt az új fertőzöttek száma is „megcsappant” 6566-ra, összesen 685 979 volt a számuk azon a napon.

Április 5-ére már csak 18 908 mintát (összesen: 4,772,189) vettek 24 óra leforgása alatt, 3874 új fertőzöttet kimutatva ezzel, a halottak száma pedig aznap két fővel nőtt (213).

mintát (összesen: 4,772,189) vettek 24 óra leforgása alatt, 3874 új fertőzöttet kimutatva ezzel, a halottak száma pedig aznap két fővel nőtt (213). Nagypéntekhez képest a mintavételek száma közel negyedére esett április 6-ára, 11 194 darabot (összesen: 4,783,383) végeztek el, az előző napokhoz képest a halottak száma is jelentősebb csökkenést mutatott: 170 ember vesztette életét.

Mivel az ünnepek alatt az egyébként is hatalmas terhelés alatt működő egészségügy elsősorban az oltásokra fókuszált, a mintavételek száma, így a beazonosított fertőzötteké is nőhet a következő napokban. Amellett ugyanakkor ne menjünk el, hogy tegnap az erőfeszítéseknek hála elértük a 2,5 millió beoltottat (A New York Times és más mérések alapján is jó helyen vagyunk az átoltottságban) ezzel pedig egy újabb fordulatot vett a védekezés, közelebb kerültünk ahhoz, hogy visszatérjen az élet a régi kerékvágásba.

„A vírus által indított háborúban csak a vakcina az egyetlen kecsegtető fegyver” – fogalmazott a kormányfő tegnap a közösségi oldalán. Orbán Viktor arról tájékoztatott, hogy nem állnak le, az oltást ugyanilyen tempóban folytatják, hiszen így tudták elérni azt is, hogy ma – bizonyos megkötésekkel – kinyitnak az üzletek, újraindulnak a szolgáltatások. A nyitás egyébként már hivatalos, tegnap este jelent meg a Magyar Közlönyben.

Ahogy a miniszterelnök, úgy az országos tisztifőorvos is fegyelmezettséget kért a lazítás ellenére az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján. Müller Cecília figyelmeztetett: a járvány nem csitul a világban, a számok továbbra is rosszak, sőt sok fiatalt kórházban kezelnek a brit mutáns miatt.

A vírus ellen már 14 hónapja küzd az ország, számos korlátozáson, drámai eseményen túlvagyunk, ezeket egy time-line-ban gyűjtötte össze az Index.