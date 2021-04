Továbbra is sok halottja van a járványnak, pedig gőzerővel oltakoznak

Csütörtökre 4814 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 698 490 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 272 beteg, így az elhunytak száma 22 681 főre emelkedett – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalán. Kórházban 11 663 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1337-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 2 608 084 fő, közülük 1 077 947 fő már a második oltását is megkapta.

Egy nappal korábban 1933 új fertőzöttet azonosítottak, és meghalt 311 beteg. Szerdán 12 202 koronavírusos beteget ápoltak kórházban, közülük 1407-en voltak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 2 536 751 fő volt tegnap, közülük 1 005 936 fő már a második oltását is megkapta szerdára.

Miután a beoltottak száma kedden meghaladta a 2,5 milliót, a tegnapi naptól megkezdődhetett a lépcsőzetes újraindítás. A szigorú járványügyi intézkedések mellett kinyithattak az üzletek, elindulhattak a szolgáltatások, a kijárási tilalom pedig április 7-től 22 órára tolódik. Emellett a védelmi intézkedések továbbra is érvényben maradnak – olvasható a kormányzati tájékoztató oldalon. Hozzáteszik: a veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elöl a sorban, az eddig regisztrált 65 év felettiek 85 százaléka már megkapta az oltást. A pedagógusok soron kívüli oltása is folytatódik, az érintettek SMS-ben már megkapták a behívót.

A feloldásokról szóló rendelet tegnap hatályba lépett. Eszerint