Az Index is beszámolt arról, mennyire megdöbbentette Csonka Andrást, ami szombat este történt Budapesten. A kormány pénteken engedélyezte a vendéglátóhelyek teraszainak nyitását, mire a főváros belső kerületei hirtelen bulinegyeddé változtak. A színész fotókon látta, milyen sokan tömörültek össze az utcákon, erre reagálva írta meg a véleményét, döbbenetesnek nevezve a kialakult helyzetet. A Facebookon közzétett bejegyzésben hangsúlyozta: nem a teraszok nyitásával van gondja, hiszen ő maga is beült az egyik vendéglátóhelyre, hanem hogy a fiatal korosztály, akik közül a többség nagy valószínűséggel még be sincs oltva, teljesen megfeledkezett a még fennálló szabályokról. A színész felelőtlennek tartja ezt a viselkedést, illetve érzéketlennek és ostobának az emberek hozzáállását, nemcsak magukhoz, hanem a közösséghez is, szerinte ugyanis így akár egy újabb lavinát is elindíthatnak.

Csonka András posztja, úgy tűnik, eléggé megosztotta a követőit. Voltak, akik egyetértettek vele, ám olyanok is akadtak, akik durván nekitámadtak. A művész maga is meglepődött azon, micsoda kommentcunamit indított el a bejegyzése – legutóbb akkor tapasztalt ilyesmit, amikor arról számolt be, hogy megkapta az oltását. Úgy döntött, ezt most nem hagyja szó nélkül, és egy videóban reagált a hozzászólásokra.

A színész a felvétel elején elmondta, mennyire megdöbbentette a bejegyzéséhez írt kommentek új stílusa. Úgy vette észre, olyanok is kifordultak magukból, akikre korábban ilyesmi nem volt jellemző, és ez egy kicsit megijesztette. Elkezdett morfondírozni azon, vajon mi lehet az oka ennek az egésznek – az is eszébe jutott, hogy a bezártság miatt talán már tényleg pattanásig feszültek az idegek. Mindenesetre nagyon szomorúvá tette, amit tapasztalt. Hogy valamelyest tisztázza a helyzetet, úgy döntött, felolvas néhányat a hozzászólások közül, és azonnal reagál is rájuk.

Magyarázataiból az alábbiak derültek ki:

Azok közül, akik úgy gondolták, velük ez nem történhet meg, többen is megbetegedtek. Pataky Attilát hozta fel példának, aki majdnem belehalt a fertőzésbe, rámutatva: nem lehet tudni, kire hogyan hat a vírus.

Továbbra sem a teraszok nyitásával van gondja, hanem az emberek felelőtlen viselkedésével: hogy nincs távolságtartás, és nem ültetetten szórakoznak, hanem egymás hegyén-hátán, egymás nyakába lihegve, mint egy pikniken vagy koncerten.

Láthatóan azon generációhoz tartozók vonultak tömegesen mulatni, akik még nincsenek beoltva. Ha hazaviszik a vírust a szüleikhez, nagyszüleikhez, újra burjánzásnak indulhat.

Nem tartja értelmes dolognak, hogy egyik nap még szigorítás van, másnap pedig tömegek jelennek meg nemcsak Budapest belvárosában, hanem vidéken is.

Ezentúl is kiül majd a teraszra, de ezt normális körülmények közt teszi.

Elképedt azon, hogy van, aki a pestieket hibáztatja a járvány terjedéséért. Szerinte ezt senki nem gondolhatja komolyan.

Annak a hozzászólónak, aki lehülyézte, egyszerűen csak köszönetet mondott.

Nem felejtette el, hogy ő is volt fiatal, és a posztja nem a szórakozás ellen szólt. Ugyanúgy szeretne már koncertre, színházba, közösségbe menni, mint bárki más. Viszont szerinte ez most nem az a helyzet.

Videója végén a színész összefoglalta, mit gondol magáról a járványról, és mit kellene szerinte megérteniük az embereknek. Azt javasolta, beszélgessen el mindenki a kórházi dolgozókkal, hogy megismerje a valós helyzetet, amit szerinte mindenképp egy kicsit komolyabban kellene venni. Úgy véli, több belátásra és türelemre lenne szüksége mindenkinek.

Az egész világ küszködik ezzel a történettel. Lászik, hogy nem igazán találják a megoldásokat. Nyilván ilyennel még nem találtuk magunkat szemben. Ezt meg kellene érteni. Ez egy új dolog, soha nem volt még ilyen az életünkben, hogy itthon legyünk hónapokig azért, mert sorban korlátozva legyünk mindenféle munkánkban, meg mozgásunkban, mert egy életveszélyes jelenséggel állunk szemben.

A kommentszekcióban tapasztaltak miatt Csonka András végül egy kéréssel állt elő. Bár azt mondja, nem igazán szokott és nem is nagyon fog a pandémiával kapcsolatban semmit megosztani, mert szeretné megőrizni a jó hangulatot az oldalán, ám ha mégis előfordulna, nem akarja, hogy egymásnak vagy az ő torkának essenek az emberek.

Próbáljatok egy picit belegondolni a másik véleményébe, esetleg tisztelni azt a véleményt, vagy esetleg igazat adni neki. Hogy talán mégis van ott valami igazság abban a dologban, amit ő mond. Én csak ezt szeretném kérni.

A videóbejegyzést itt tudja megtekinteni: