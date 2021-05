Hollik: A Gyurcsány-show újabb állomása Karácsony Gergely indulása

Nem volt sok köszönet abban, ahogy Hollik István, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója reagált Karácsony Gergely szombat reggeli bejelentésére, miszerint ő is megméreti magát az ellenzéki miniszterelnök-jelölti előválasztáson.

Elérkeztünk a Gyurcsány-show újabb állomásához, most Karácsony Gergely lép porondra. De a rendező Gyurcsány Ferenc már korábban színpadra hívta a DK ifjúsági szervezetének, a Momentumnak az elnökét, Fekete-Győr Andrást, Jakab Pétert, akire a bohóc szerepét bízta, a feleségét, Dobrev Klárát, most pedig az angolul nem beszélő extanácsadóját, Karácsony Gergelyt is