Zacher Gábor: A Covid szedi még áldozatait jóval a járvány után is

Miután átléptük az ötmillió beoltottat, vasárnaptól egyebek mellett megszűnt a kijárási korlátozás, a közterületi maszkviselés, lehet bulizni és tüntetni is. A hatvani kórház főorvosa az Indexnek azt mondta: a koronavírus rajta hagyja a nyomát az emberiségen, az ellátórendszert a poszt-Covid tünetek kezelése is megviseli majd. Igaz, messze nem olyan szinten, mint maga a járvány.

Az emberek olyan tünetekkel jelentkeznek, amelyek valósággal megőrjítik őket: bőrérzékelési zavarokat, nem szűnő szaglási problémákat, iszonyú mentális zavarokat, kínzó mellkasi fájdalmakat hagy maga után a koronavírus. Az ellátórendszert a poszt-Covid is rendkívül megviseli majd, igaz, messze nem olyan tragikus szinten, mint a koronavírus – mondta az Indexnek Zacher Gábor.

A toxikológus az újabb enyhítésekkel kapcsolatban felidézte, a legutóbbi „rajzásnál” sokkal kétségbeesettebb volt, de hála az égnek, nem lett igaza. Mint mondta, az átoltottsági szint jó, már több mint hárommillió ember teljesen védett. Tapasztalatai szerint a járvány azon, főként idős betegek közül szedi áldozatait, akik már hetek óta küzdenek a kórral, a fiatalok közül pedig egyre kevesebben vannak kórházban. A poszt-Covid azonban nagyon bizarr tüneteket okoz, és sok esetben fogalmuk sincs a szakembereknek, hogy miként kezeljék a bajt.

Valahogy ezzel a szindrómával is úgy vagyunk, mint a járvánnyal voltunk a kezdetén: tanuljuk még. A betegek tanítják nekünk, orvosoknak, hogy mit okozott a betegség, miként kezelhetjük nem múló tüneteiket. Bár egyre kevesebb az új fertőzött és a koronavírusos beteg, a Covid-ambulanciák nem tudják ellátni a rengeteg poszt-Covidos beteget. A páciens jelentkezik a háziorvosnál, aki elővigyázatosságból elküldi a sürgősségi osztályra, de onnan nem kap helyet az ambulancián minimum két hónapig. Ezért kellenének újabb ambulanciák

– húzta alá Zacher Gábor, aki szerint ezen betegek kezelése rendkívül összetett, hiszen egyszerre lehet szükség pszichiáterre, rehabilitációra, fül-orr-gégészre és a többi szakellátásra. A szakember ugyanakkor leszögezte: messze nem olyan tragikus a helyzet, hiszen ez a szindróma már nem követel majd több tízezer áldozatot. Arra azonban szerinte fel kell készülni, hogy sok embert veszítünk még el miatta.

A járvány után is szedi még áldozatait a koronavírus, ami rajta hagyja nyomát az emberiségen. Nem tudom, hogy lesz-e negyedik hullám ősszel, senkinek nincs a kezében egy jósgömb, amiből ez kiderülne. Az viszont bizonyos, hogy még egy ilyen emelkedés összeroppantaná az egészségügyet

– mondta a főorvos.