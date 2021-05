A Semmelweis Egyetem múlt szerdán jelentette be, hogy külön poszt-Covid osztályt nyitnak azoknak, akiknek a koronavírus-fertőzés után három héttel is fennmaradtak a szaglási panaszai. Az Index az ambulancia vezetőjétől megtudta, hogy a hatalmas érdeklődésre való tekintettel máris növelni kellett az ellátási kapacitást.

A koronavírus a betegek 40–70 százalékánál okoz valamilyen szaglásproblémát, ami lehet az érzékelés teljes elvesztése, részleges csökkenése vagy torzulása is. A többségnél mindez a gyógyulást követően elmúlik, még ha fokozatosan is, de a panaszok idővel elhalványulnak. A fertőzésen átesettek öt százalékánál – a hazai adatokat figyelembe véve itthon körülbelül negyvenezer embernél – azonban tartósan megmaradnak a problémák. Nekik lehet segítség a Semmelweis Egyetem szaglásvizsgáló centruma, amelyet már az első nap megrohamoztak a betegek.

„Hatalmas az érdeklődés, pár nap után bővíteni kellett a rendelések számát. Eredetileg heti három alkalmat terveztünk, de ma már ott tartunk, hogy mindennap fogadjuk a betegeket. Emellett több kollégát is be kellett vonni az ellátásba, így már egy külön csapat várja a pácienseket” – mondta az Indexnek dr. Kraxner Helga, az ambulancia vezetője.

Statisztikai adatok szerint a Covid-fertőzés következtében kialakult szagláscsökkenés 30-40 százalékban rövid időn belül teljesen helyreáll. További 30 százalékban a javulás lassabb, és előfordulhat, hogy csak részleges, míg újabb 30 százalékban tartós szagláscsökkenés tapasztalható – ha azokat vesszük alapul, akiknek a betegség alatt volt ilyen panasza. A javuló tendenciát nem mutató teljes szaglásvesztés öt százalékra becsülhető.

A fül-orr-gégész tapasztalatai szerint annál nagyobb eséllyel tér vissza a szaglás, minél hamarabb elkezdik a tréninget. A kezelés egy szaglásteszttel indul, ahol egy komplex mérőeszköz segítségével szaglásküszöböt, szagmegkülönböztetést és szagfelismerést vizsgálnak. A mintegy háromnegyed órás vizsgálat után minden beteg egy pontszámot kap, amely alapján besorolják, hogy normál szaglású, csökkent szaglású vagy szaglását vesztett-e. Utóbbi két esetben szaglástréninget javasolnak, a tréningidőszak végén pedig ismét tesztet végeznek a terápia értékelésére.

A szaglástréning lényege, hogy a páciens minimum 12 héten át naponta kétszer koncentráltan olyan alapillatokat szagoljon, mint a virág-, a fűszeres vagy gyümölcsillat, felidézve azok eredeti érzetét. Emellett szaglásnapló vezetését is ajánlják, amelyben a páciens heti egyszer, mindig ugyanabban az időpontban egy skálán értékeli saját szaglását.

Kraxner Helga az Indexnek elmondta, hogy ez a technika nem új keletű, eddig is létezett ilyen ellátás hazánkban, de a probléma a koronavírussal vált tömegessé.

„Más vírusok, különböző belgyógyászati, endokrinológiai betegségek, gyógyszerek, valamint baleset és orrpolip következtében is elmehet a szaglás, nem beszélve arról, hogy idős korban is sokat romlik az érzékelés. Nekik eddig is segítettünk, a járvánnyal azonban megsokszorozódott azok száma, akiket el kell látnunk” – mondta a szakember.

Sorra nyílnak a speciális poszt-Covid-ambulanciák

Mint arról korábban beszámoltunk, országszerte egyre több ambulancia nyílik a poszt-Covid-szindrómával küzdő betegeknek. Mivel problémáik nagyon különböznek, más és más típusú ellátást igényelnek, ezért a speciális centrumokra minden eddiginél nagyobb igény van.

Márciusban külön részleg indult az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika sürgősségi betegellátó osztályán, amely egy délután alatt megtelt a fertőzésen átesett kicsikkel.

Miután a szakemberek rájöttek, hogy szinte minden poszt-Covid-szindrómás betegnek van valamilyen mentális tünete – leggyakrabban szorongás, egyfajta általános aggodalom –, az ő ellátásukat is külön megszervezték. Jelenleg az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet – Nyírő Gyula Kórházban kezelik őket.

Ehhez a sorhoz csatlakozott most a szaglásambulancia, ahová fül-orr-gégészeti szakorvosi vagy háziorvosi beutaló kell, emellett az egyetem poszt-Covid-ambulanciái is küldhetnek oda betegeket.

Hihetetlenül eltorzulhat Covid után a szaglás

Furcsábbnál furcsább tapasztalatok jutottak a birtokunkba. Egyik olvasónk például arról számolt be, hogy vegyszerszaga lett a ciginek. Ezzel szemben egy másik olvasónk teljesen más illatúnak érezte az évek óta használt parfümjét, mint korábban. Mégis talán a legmegdöbbentőbb egy édesanya beszámolója volt, akinek a 15 éves lányánál jelentkeztek a problémák.

Kedvenc ételeinek romlott húsra, alvadt vérre és gennyre emlékeztető szaga van, ami miatt a leggyakrabban az étvágya is elmegy

– mesélte a családanya, aki márciusban még, szakambulancia híján, maga kezdte el otthon lánya gyógyulása érdekében a szaglástréninget aromaterápia segítségével. Tapasztalataik szerint a citrusos és a mentás illatok váltak be a leginkább, de úgy érzik, hogy a rágózás is sokat segít a légutak kitisztításában.

„Tulajdonképpen újra meg kell tanítani az orrot szagolni” – foglalta össze a Semmelweis Egyetemen is alkalmazott tréning lényegét az édesanya.

(Borítókép: Koronavírus-teszthez készül mintát venni egy szakember a Semmelweis Egyetem mobil szűrőállomásán 2020. május 4-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)