Folytatódik a Karácsony Gergely nyelvtudásáról szóló ügy

Karácsony Gergely nyelvtudása az Economistnak tett nyilatkozata után került napirendre, a főpolgármester ebben alacsonynak és kövérnek nevezte Orbán Viktort, amiért elnézést kért. Fürjes Balázs államtitkár az erre adott reakciójában Karácsony Gergely nyelvtudását firtatta, aki ennek hatásra elismerte, „a miniszterelnök beszélt angolja alighanem jobb, mint az enyém”.

A Magyar Nemzet most arról ír, hogy Karácsony Gergely nem lehetett volna tanársegéd 2004 és 2008 között a Budapesti Corvinus Egyetemen, mivel nem felelt meg az intézmény szabályában leírt feltételeknek.

A lap arra hivatkozik, hogy a tanársegédi munkakörbe történő kinevezés követelményei között szerepelt „legalább egy nyelv C típusú nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű állami oklevéllel bizonyított ismerete” is. A főpolgármester egyetemi nyelvi lektorátuson vizsgázott, a lap szerint ez nincs azonos szinten a C típusú nyelvvizsgával.

Karácsony Gergely egyelőre nem reagált az ügyre. Korábbi cikkünkben részletesen foglalkoztunk az ellenzéki előválasztás miniszterelnök-jelöltjeinek nyelvtudásával.