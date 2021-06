Ingyen nyaralhatnak a Magyarországi Református Egyház támogatásával működő Bárka táborban az Országos Mentőszolgálatnál dolgozók gyermekei. A szervezőknek azért esett a választásuk rájuk, mert az egészségügyben dolgozó szülők sokszor a családdal töltött percekről is lemondtak annak érdekében, hogy életeket mentsenek. „Ezáltal egy kicsit mi is tehermentesítjük őket” – jelentette ki az Indexnek Gőbel Gergely, a tábor projektmenedzsere.

Tavaly márciusban, a járvány első hulláma idején hatalmas összefogás indult az egészségügyi dolgozókért. Esténként kiálltak az emberek az erkélyre azért, hogy nekik tapsoljanak, míg mások süteményt vagy pizzát sütöttek, és adományként tették le a kórházak portáira. Az idő előrehaladtával a segítő kezdeményezések azonban egyre inkább elhalványultak, de szerencsére még máig vannak mozgalmak, amelyek hálájukat fejezik ki azoknak, akik fáradhatatlanul helytálltak az elmúlt időszakban.

Idén nyáron a Magyarországi Református Egyház támogatásával működő Bárka tábor is köszönetet mond azzal, hogy lehetőséget biztosít arra, hogy a mentősök gyermekei ingyen táborozhassanak. Felhívásukra végül húsz mentősgyermek jelentkezett, akik idén augusztusban két turnusban üdülhetnek Balatonfenyvesen.

Szeretnénk egy kicsit tehermentesíteni azokat, akik a pandémia alatt a legtöbbet tették le az asztalra

– jelentette ki az Indexnek Gőbel Gergely, a Bárka tábor projektmenedzsere.

„Meggyőződésünk, hogy a járványt a mentősök gyerekei is megsínylették, hisz míg mások szülei otthon tudtak maradni, tudtak szabadságot kivenni, ők sok esetben egyedül küzdöttek meg a digitális oktatás okozta nehézségekkel. Emellett sok egészségügyi dolgozót más városokba vezényeltek, de voltak, akik a fertőzésveszély miatt maradtak külön a családjuktól, ami akár hetekre, hónapokra megnehezítette a közös együttlétet” – mutatott rá a szervező. Hozzátette: a mentősgyermekek mellett sok olyan lurkó is érkezik hozzánk, aki valamilyen krízishelyzetet élt át, a résztvevők 30-40 százaléka hátrányos helyzetű, és legalább 50 százalékuk nehéz sorsú. Az élménypedagógián alapuló foglalkozásokon jobban megismerhetik önmagukat, de az együttműködést és az elfogadást is megtanulják.

Bentlakásos táborokat is lehet szervezni

Ahogy tavaly, úgy idén is megnehezítette a járvány a szervezők munkáját, sokáig kétséges volt, hogy lehet-e egyáltalán napközis vagy ottalvós táborokat szervezni. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő három héttel ezelőtt a Kormányinfót jelentette be, hogy június 1-jétől minden tábort meg lehet tartani.

„Mivel évi 1500-1600 gyerek fordul meg nálunk, már korábban megkezdtük a szervezést, és csak reménykedni tudtunk, hogy a munkánk nem vész kárba. Nagyon örültünk a bejelentésnek, még annak ellenére is, hogy néhány turnust elhalasztottunk, későbbre ütemeztünk, de úgy néz ki, hogy június 21-én mi is elstartolunk” – mesélte Gőbel Gergely.

A fertőzésveszély csökkentése érdekében a táborokat a következő óvintézkedések mellett lehet megszervezni:

A kísérők és a stábtagok csak érvényes védettségi igazolvánnyal léphetnek be a tábor területére.

A gyakran használt felületeket az átlagnál jóval gyakrabban kell fertőtleníteni.

A lehető legtöbb helyen lehetőséget kell biztosítani a kézmosásra, elvégzését a foglalkozások után kötelezővé kell tenni.

Mindenki jól jár

Az Indexnek korábban Tóth Béla, a Táborfigyelő vezetője beszélt arról, hogy a gyerekeknek nagy szüksége van a szabadságra és az önfeledt játékra azok után, hogy hosszú hónapokig online tanultak, nem találkoztak kortársaikkal.

„Minden évben meg kell tudni oldani a szülőknek, hogy a gyerekek felügyelete biztosítva legyen, amíg ők dolgoznak. Nagyon sokan a koronavírus hatására már kivették a szabadságuk egy részét, és így a nyár megoldása még nagyobb terhet ró a családokra” – mondta lapunknak Tóth Béla, aki arról is mesélt, hogy a kínálat nagyon széles, a szülők és a gyerekek 800 tábor ajánlatai közül válogathatnak.

„Két évvel ezelőtt több mint 215 ezer gyerek töltötte el a vakációjának egy részét táborban, míg 2020-ban a koronavírus miatt ez a szám 165 ezer főre csökkent. Idén a táborozók bíznak abban, hogy ismét egyre több család tudja igénybe venni a táboroztatás lehetőségét, amire utal az is, hogy a hivatalos bejelentés óta folyamatosak a táborok foglalásai” – elemezte az elmúlt éveket a Táborfigyelő vezetője.

