Abúzus a buszon: ütemes csuklómozgás, mocskos üzelmek

Megrázó történetekről számolt be lapunknak olvasónk, aki rövid belül kétszer is rémálomba illő szituációba keveredett a tömegközlekedésben. A szexuálpszichológus szerint függetlenül attól, hogy történt-e tényleges erőszak, a hasonló esetek komoly lelki traumát okozhatnak, és egy későbbi párkapcsolatra is kihathatnak.