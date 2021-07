Lemondott egy fideszes önkormányzati képviselő Sümegen

„Úgy gondoltam a család az első, hamarosan megszületik gyermekem és nem szeretném őket kitenni az állandó támadásoknak, nem utolsó sorban éreztem, hogy a munkám rovására is megy ez a státusz. Összegezve ez a feszült közeg nem nekem való"– indokolta döntését Mészáros Norbert a Facebookon. Hozzátette azt is: hitt abban, hogy hozzá tud járulni a város fejlesztéséhez és hogy „ebben partner lesz mindenki”.

Korábban a sümegi Fidesz-alapszervezet egy másik tagja, Pető Zoltán kelt ki a polgármester ellen amiatt, hogy a városi Járóbeteg Szakellátó Központ vezetőjévé úgy nevezték ki a polgármester feleségét, hogy hamis érettségi bizonyítvánnyal rendelkezett. Ráadásul a fizetését is jelentősen megemelték idén márciusban, amely így meghaladja a 2 millió forintot. Pető végül ott is hagyta pártját.

Szabó Krisztinától a hamis bizonyítványt azóta el is kobozták, a napokban pedig egy újabb botrány is kibontakozott a térségben, amelynek a képviselő lemondásához is köze lehet. Két, uniós támogatásból finanszírozott sümegi beruházásnál ugyanis olyan súlyos jogsértéseket állapítottak meg, hogy a Pénzügyminisztérium úgy döntött: mindkét esetben visszafizettetik a teljes támogatási összeget a fideszes vezetésű önkormányzattal.

Ennek értelmében összesen 120 millió forintot kell visszafizetnie a Sümegi önkormányzatnak.

Végh László polgármester azt ígérte, hogy jogi úton lép fel a minisztérium döntése ellen.