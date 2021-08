Gondok a szülészeti ellátásban: több kórházzal szemben is eljárás indult

Mint arról korábban beszámoltunk, komoly problémák vannak a hazai szülészeteken. Az Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) korábban arról tájékoztatta lapunkat, hogy a szabálytalanságok miatt több bejelentést is kaptak, így vizsgálatokat indítottak. A vizsgálatok most lezárultak, és kiderült, hogy egyes kórházakban a mai napig nem engednek be kísérőt a szülésre, míg máshol ok nélkül elválasztják a csecsemőt az édesanyától. A jogsértő gyakorlatok miatt az NNK közigazgatási eljárást indított az érintett kórházakkal szemben – tudta meg az Index.

Az Index korábban cikksorozatban foglalkozott a nőgyógyászatban tapasztalt szakmaiatlanságokkal. Több nő is megdöbbentő tapasztalatokról számolt be lapunknak, vannak akiket bugyi nélkül várakoztattak az előtérben, míg mások kénytelenek voltak intim problémáikról mások füle hallatára beszámolni. Szintén jellemző rossz gyakorlat, hogy az anya által megjelölt hozzátartozót nem engedik be a szülőszobára, vagy hogy az újszülöttet közvetlenül a szülés után minden ok nélkül elszakítják az édesanyától.

Korábban a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NKK) arról tájékoztatta az Indexet, hogy az említett szabálytalanságok miatt több bejelentés is érkezett hozzájuk, amelyek miatt vizsgálatokat indítottak. Most ismét kerestük az NNK-t, arra a kérdésünkre, hogy lezárultak-e a panaszeljárások, illetve hogy milyen milyen problémákra derült fény, a következőt válaszolták.

A Nemzeti Népegészségügyi Központhoz érkezett szülészeti-nőgyógyászati osztályokkal kapcsolatos korábbi panaszeljárásokat az NNK lezárta. A panaszeljárások több esetben az egészségügyi törvényben foglalt betegjogok – ezek között a szülésen a szülő nő által megjelölt személy jelenlétének biztosítására, illetve a szülést követően (amennyiben ezt, az anya vagy újszülöttje egészségi állapota nem zárja ki) újszülöttjével egy helyiségben való elhelyezésre vonatkozó kapcsolattartási jog – sérelmét tárták fel, amelyek miatt az NNK közigazgatási eljárást indított az érintett kórházakkal szemben

– közölték.

Érdeklődtünk afelől is, hogy az ország mely részein, és pontosan mely intézményekkel szemben indult eljárás, amint választ kapunk, közölni fogjuk.

Kerestük a Másállapotot a szülészetben! mozgalmat is, kérdésünkre elmondták, hogy a kísérő eltiltása, valamint a baba elválasztása valóban a legalapvetőbb jogsértések közé tartozik, így egyáltalán nem meglepő, hogy a NNK is ezt tapasztalta a vizsgálatok lefolytatásakor.

A fent említett rossz gyakorlatok a babának és az édesanyának is komoly traumát okozhatnak. Ha az újszülöttet ok nélkül szeparálják, az akadályozza az összehangolódást, nehezítheti a kötődés kialakulását, és ellehetetleníti a szoptatást. Ez egy extrém szenzitív időszak a babák számára, a szülő jelenléte pedig nagyban megkönnyíti a méhen kívüli léthez való adaptálódást. Nem véletlen, hogy a csecsemőtáplálási irányelv és a családbarát szülészeti irányelv is kimondja, hogy az újszülöttnek élettani szempontból is nagy szüksége van az édesanyjára

– mondta lapunknak a Másállapotot a szülészetben! mozgalom. Kiemelték, hogy a kísérő eltiltása szintén szembe megy az irányelvekkel, hiszen ma már köztudott, hogy az édesapa vagy más hozzátartozó jelenléte nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az édesanya biztonságban érezze magát.

„Habár az apás szülés már évtizedek óta elterjedt, még mindig vannak olyan helyek – főként vidéken – ahol ezt nem engedik meg. A jelenség hátterében az áll, hogy egyes intézményekben nem tudják biztosítani azt, hogy anya ne másokkal együtt vajúdjon, és ha ezekbe a szobákba beengednék az apákat, súlyosan sérülnének a személyiségi jogok. Pedig a hozzátartozó ottléte nagyon fontos, azt is mondhatjuk hogy egyfajta a fájdalomcsillapító az anya számára.

A koronavírus-járvány alatt méginkább sérült a családok ezen joga, pedig a szabályok kimondták, hogy az édesanya által megjelölt személy nem egy szimpla látogató, hanem a szülés résztvevője. Nagyon sok levelet kaptunk édesanyáktól, akik pontosan tudták, hogy ott lehetne velük az apa a szülésen, mégsem tudták érvényesíteni a jogaikat, amit nagyon rosszul éltek meg” – mondta a Másállapotot a szülészetben! mozgalom, hozzátéve hogy manapság már az apáknak is fontos, hogy részt vehessenek a szülésen, főként azoknak, akik csak egy gyereket vállalnak, és életükben csak egyszer tapasztalhatják meg ezt az élményt.

A nőgyógyászaton, szülészeten tapasztalt rossz élmények akár az anya későbbi életére is komoly hatással lehetnek. Mindezt bizonyítja egyik olvasónk története, aki éveken át nem tudott szabadulni a kórházban tapasztalt sérelmektől.

Nagyon vártam a kisfiunkat, aki a boldog tízéves házasságunk koronájaként érkezett volna közénk. Mindenünk megvolt, már csak gyermekre vágytunk. A terhesség alatt vigyáztam magunkra, boldog voltam

– vezette fel korábban saját történetét olvasónk, akinek végül idő előtt indították be a szülését, elmondása szerint azért, mert az orvosok nem akartak dolgozni a hétvégén. Emellett ha hangosan felnyögött, mérgesen szólt rá a nővérke, miközben folyamatosan számára ismeretlen személyek mászkáltak ki-be a helyiségben.

„A szülés után este elvitték a fiamat, másnap délig nem kaptam meg. Könyörögtem érte, majd sírva hozták. Cukros teáztatták, és köteleztek, hogy azt adjak neki, miközben bőven volt tejem. Az egyetlen normális ember ott a védőnő volt, ő mondta, hogy öntsem ki nyugodtan a mosdóba. Stresszeltek minket a mérlegeléssel, éjjel is mérni kellett a gyerek súlyát, soha semmit nem aludtunk. Fenyegettek, hogy nem mehetünk haza. Teljesen kimerült voltam, és rettegtem. Rám szóltak, hogy a gyerek nem lehet mellettem az ágyban.

Trauma volt az egész ottlét nekem is, és a gyerekemnek is.

Amikor hazamentünk, a férjem szerint megváltoztam... az életünk onnan vett nagyon rossz fordulatot. Szülés utáni depresszió, zakkant állapot, válás, rossz párkapcsolatok” – mesélte lapunknak az édesanya.

Nem ez az első eset

Mint arról már beszámoltunk, korábban a Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórházának szülész-nőgyógyászati osztályán is hatósági intézkedésre volt szükség, miután a Békés Születéséért Támogatókör panasszal fordult az ombudsmanhoz két károsnak tartott kórházi gyakorlattal kapcsolatban.

A főorvosi bemutatás szerint a nőket a szülészeti osztály plénuma előtt nyilvánosan vizsgálták, és végeztek rajtuk beavatkozásokat, erre pedig a folyosón bugyi nélkül kellett várakozniuk.

Éjszaka csak akkor lehetett a baba az anya mellett, ha erről az anya aláírt egy külön dokumentumot – a vizsgálatok, a vizit és a fürdetés idejére viszont „kötelező” volt beadni a babákat a többi, újszülöttosztályon fekvő baba mellé.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ a szabálytalanságok megállapítása után itt is megtette a szükséges lépéseket.

(Borítókép: Gräfl János / Index)