Lassan halad a gyerekek oltása, ez áll a háttérben

Noha fokozatosan nő az érdeklődés, a 12-17 éveseknek még mindig csak a 39 százaléka van beoltva. A gyerekorvos szerint a jelenség hátterében az áll, hogy sok szülő még mindig azt hiszi, hogy a koronavírus a kisebbekre nem veszélyes. A világjárvány felszámoláshoz viszont a gyerekek oltása is elengedhetetlen, jó hír viszont, hogy a Pfizer hamarosan 5 éves kortól is alkalmazható lesz.

Ezen a héten visszatértek az oltóorvosok az iskolába, hogy beadják a vakcina második adagját a tanév elején beoltott diákoknak. Emellett azok a 12 év feletti tanulók is kérhettek oltást, akik még egyet sem kaptak. A 12-17 évesek közül már közel 228 ezren éltek az oltakozás lehetőségével, a 18-19 éves korosztályban pedig 121 ezren – közölte kérdésünkre az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi).

A KSH adatai alapján Magyarországon

a 12-17 éves korosztályba 589 ezer fiatal tartozik. Mindez azt jelenti, hogy nekik még csak a 39 százalékuk védett, míg a végzős diákok körében az átoltottság magasabb, 60 százalék feletti.

A Pfizer nemrég jelentette be, hogy a legfrissebb kutatásaik alapján oltóanyaguk az 5-11 éves gyermekek számára is megbízható, hatékony. A gyógyszergyártó 10 mikrogrammos kétdózisú vakcinát tesztelt a gyermekeken, ez a harmada a tinédzsereknek és a felnőtteknek adott adagnak. A Pfizer tájékoztatása szerint a vakcina megfelelő mennyiségű ellenanyagot termelt a gyermekek esetében. Amennyiben a hatóságok is engedélyezik, a vakcina hamarosan a kisebbeknél is alkalmazható lesz.

Nagy kérdés, hogy ebben a korosztályban mekkora lesz az oltási hajlandóság, egyelőre ugyanis az látszik, hogy minél kisebbekről van szó, annál bizonytalanabbak a szülők.

„De hát olyan kicsi még” – Bense Tamás házi gyermekorvos szerint ez az egyik leggyakoribb szülőktől érkező érv, miközben számos más oltást már csecsemőkorban beadatnak.

Szintén sokan érvelnek azzal, hogy a koronavírus elleni védőoltás még csak egy kísérleti dolog, nem tesztelték le sok emberen, ahogy azzal a véleménnyel is gyakran találkozom, hogy a gyerekek könnyen átvészelik a koronavírust, nincs szükségük oltásra. Ez egyrészt nem feltétlenül igaz, másrészt a fertőzést követően sokszervi gyulladás és poszt-Covid szindróma is kialakulhat, ami ellen nem ártana védekezni. Ráadásul még ha könnyebben is vészelik át betegséget, a fertőzést jó eséllyel átadhatják szüleiknek, nagyszüleiknek

– mondta a gyerekorvos az Index megkeresésére, hozzátéve, hogy komoly problémát jelent az is, hogy divat lett az oltásellenesség, ami hosszú távon ahhoz vezet, hogy az emberek egy része más oltásokkal szemben is bizalmatlan lesz.

A tapasztalatok szerint jellemzően az oltatlan szülők döntenek úgy, hogy a gyereküknek sem adatják be a vakcinát, de akadnak olyanok is, akik saját maguknak igen, de a család kisebb tagjainak éppen a fent említett okok miatt már nem kérik az oltást, még annak ellenére sem, hogy minimálisak a mellékhatások.

A gyerekeknek csak egy kis százaléka panaszkodik oltás helye körüli bepirosodásra, vállfájdalomra, fejfájásra, hőemelkedésre. Iszák Tibor a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) alelnöke ezzel kapcsolatban az Indexnek elmondta: az iskolákban nem tapasztaltak számottevő hiányzást az oltások beadása után, az oltási akció második köre zökkenőmentesen zajlott a héten.

„Változó, hogy melyik régióban mekkora az oltási hajlandóság, de összességében elmondható, hogy egyre nagyobb az érdeklődés. Egyértelműen látszik, ahogy a pedagógusok, úgy a diákok sem szeretnének visszatérni a digitális oktatáshoz, a legtöbben ugyanis negatív élményekről számoltak be.

Ennek ellenére az elmúlt hetekben országszerte néhány osztály ismét átállt az online tanulásra, főként az alsóbb évfolyamokon.

Mivel a diákok 12 év felett már olthatók, a kormány döntése értelmében felsőbb évfolyamokban nem kell egész osztályokat hazaküldeni. Ha valaki megbetegszik, akkor otthon marad, de a többieknek lehetőséget kell biztosítani a jelenléti oktatásra” – mondta Iszák Tibor, aki szerint konkrét kérés még nem érkezett, de a már bevált rend szerint egyértelműen folytatni kell az oltási akciót az iskolákban.

„Még ha ez némileg plusz adminisztrációt jelent az osztályfőnököknek, iskolaorvosoknak, védőnőknek, a közös cél érdekében ezt mindenki bevállalja” – tette hozzá az NPK alelnöke.

85-90 százalékos átoltottságra lenne szükség

Bense Tamás szerint a gyerekeknél nagyon jól működik az oltás, náluk sokkal több ellenanyag termelődik, mint például a 60 év felettieknél. Vélhetően a kisebbeknek nem is kell beadatni a harmadik oltást 4-6 hónap után.

„A legfontosabb az lenne, hogy mindenki felvegye az első két oltást, illetve abban reménykedünk, hogy a vakcina 5 éves kor alatt is elérhetővé válik idővel. Ahogy hazánkban, úgy világszinten is volt az oltakozásnak egy erősen felfele ívelő szakasza, de a nyáron a tempó lelassult, és félő, hogy egy újabb hullám hoz majd ismét kedvet vakcinához. Így vagy úgy, de el kell érni a lehető legmagasabb átoltottságot ahhoz, hogy a világjárvány felszámolásában gondolkodhassunk” – tette hozzá az orvos.

(Borítókép: Földi Anikó fõnõvér beolt egy fiatalt a német-amerikai fejlesztésû Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag a Comirnaty-vakcina második adagjával a békéscsabai Réthy Pál kórházban 2021. július 22-én. Fotó: Rosta Tibor/MTI)