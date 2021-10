Egész nap csörög a háziorvosok telefonja, „igazolásgyárak” lettek

Mint arról korábban beszámoltunk, a koronavírus felbukkanása óta szerte a világban soha nem látott szintre süllyedt a regisztrált influenzás esetek száma. A járványügyi szakértők szerint ez annak köszönhető, hogy a koronavírus elleni intézkedések az influenza terjedését is megakadályozták, gondoljunk például a maszkviselésre, a távolságtartásra vagy önmagában arra, hogy kevesebbet mentünk közösségbe.

Kemenesi Gábor virológus a napokban tett közzé a Facebook-oldalánegy tanulmányt, mely bizonyítja, hogy a Covid-járvány következtében több influenzavírus is kihalt.

Érdekesség, hogy bizonyos influenzavírusok, az Influenza B törzs úgynevezett Yamagata-vonala és számos influenza A variáns egyszerűen kihalt, hiszen nem tudott gazdaszervezetről gazdaszervezetre továbbjutni. További érdekesség, hogy a fennmaradó törzsek és variánsok bizonyos földrajzi régiókban találtak „menedéket”, ezek a területek lesznek később a figyelem középpontjában, amikor az újrainduló világban megindulhatnak a kimaradt vírusok is

– mutatott rá a szakember.

A lapunknak nyilatkozó háziorvosok ugyanakkor kiemelték, hogy mivel hazánkban jelenleg korlátozások nélkül élhetünk – nincsenek lezárások, és a maszkhasználat sem kötelező –, elképzelhető, hogy az idei influenzajárvány intenzívebb lesz a tavalyinál, még annak ellenére is, hogy néhány variáns kihalt.

„Az elmúlt hetekben jelentősen megnövekedett a légúti megbetegedések száma. Emellett, ahogyan az az adatokból is látszik, nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma is, és várhatóan novembertől influenzás is egyre több lesz.

Mivel az említett esetekben a tünetek nagyon hasonlóak, komoly kihívást jelent eldönteni, hogy kit küldjünk Covid-tesztre.

Egy biztos, ha a páciens elhúzódó lázra, erős köhögésre, netán szag- vagy ízvesztésre panaszkodik, akkor mindenképpen számolni kell a koronavírus lehetőségével” – mondta lapunknak Bakos Attila háziorvos, aki szerint régiónként változó, hogy hol mennyit kell várni a tesztre.

A szakember problémaként említette, hogy ahogy a társadalom egy része oltást sem kér, úgy tesztelésnek sem veti alá magát, még akkor sem, ha jelentkeznek a koronavírusra jellemző tünetek. Bakos Attila felhívta a figyelmet, ha bárki tüneteket észlel magán, a már jól megszokott protokoll szerint először telefonon keresse a háziorvosát.

Az a tapasztalat, hogy a páciensek számos esetben feleslegesen mennek személyesen a rendelőbe, ezzel is növelve a járvány terjedésének kockázatát. Ebben az időszakban koronavírustól függetlenül is mindent meg kell tenni azért, hogy a várók ne váljanak zsúfolttá. Fontos, hogy akinek bármilyen tünete van, ne menjen közösségbe addig, amíg meg nem gyógyul

– mondta a háziorvos, aki az influenza elleni védőoltás beadatását is javasolja a következő hónapokban.

Varga Károly házi gyermekorvos szerint is benne van a pakliban, hogy idén a tavalyinál nagyobb mértékben üti fel a fejét az influenza. Úgy véli, hogy a gyerekeknél teszt nélkül különösen nehéz megítélni, hogy milyen típusú megbetegedéssel állunk szemben, náluk ugyanis a koronavírus tünetei is enyhébben jelentkeznek.

„Sok szülő panaszkodik arra, hogy már egy kisebb orrfolyás, köhögés esetén sem fogadják szívesen a gyermeket az óvodában, iskolában. Bármennyire is nehezen tudják megoldani a szülők, jelenleg azzal tehetjük a legtöbbet, ha csak egészséges gyermeket engedünk közösségbe. Mindez a munkáltatók részéről is partnerséget kíván” – jelentette ki lapunknak Varga Károly, hozzátéve, hogy a családoknak is az az érdeke, hogy a kisebbek ne kapják el egymástól és ne vigyék haza a koronavírust, főként olyan háztartásba, ahol akár oltatlan, idős nagyszülők is élnek.

Mint mondta, a gyerekeknél viszonylag kevés tesztet rendelnek el, főként abban az esetben kérik a szűrést, ha alapbetegség áll fenn, vagy a családban már többen is betegek. Bakos Attilához hasonlóan Varga Károly is azt tapasztalta a saját praxisában, hogy az utóbbi hetekben többen keresik fel a háziorvosukat.

„Nagyobb rajtunk a teher, egész nap csörög a telefon, és szó szerint igazolásgyárak lettünk, nagyon sok gyerek küzd kisebb-nagyobb légúti panasszal” – emelte ki az orvos, aki úgy véli, hogy az átlagnál több megbetegedés azzal is magyarázható, hogy az elmúlt másfél évben a karantén és az egyéb óvintézkedések miatt a szervezetünk kevésbé volt kitéve a fertőzéseknek, ami nem tett jót az immunrendszerünk állóképességének.

Varga Károly szerint ebben az időszakban kiemelten fontos D- és C-vitamint szedni, de egészséges táplálkozással és rendszeres testmozgással is sokat tehetünk önmagunkért.

Két legyet egy csapásra

Mint arról korábban beszámoltunk, az állatkísérletekben már bizonyított egy olyan vakcina, amely a Covid és az influenza ellen egyaránt véd. Mindez azért fontos, mert bár alapvetően a koronavírus-járvány idején a megszokotthoz képest jóval alacsonyabb volt az influenzafertőzöttség, a betegség veszélye nem szűnt meg, sőt. Olyan klinikai adat is létezik, miszerint a Coviddal kórházba került betegek közül többen influenzavírussal is megfertőződtek, ami nem sok jóval kecsegtet a lefolyás szempontjából.

Emlékezetes, hogy a koronavírus-járvány idején idehaza minden eddiginél nagyobb érdeklődés mutatkozott az influenza elleni védőoltás iránt. Varga Károly hozzátette, hogy mivel a két betegséget valóban el lehet kapni egyszerre, nem árt mindkettő ellen védekezni, erre egyelőre a Covid és az influenza elleni védőoltás külön-külön ad lehetőséget.

(Borítókép: Marcos del Mazo / LightRocket / Getty Images)