Jakab Péter az Indexnek: Márki-Zay Péter már decemberben arra kért, hogy lépjek vissza a javára

Minek tulajdonítja, hogy a korábbi közvélemény-kutatásokkal ellentétben nem sikerült bejutnia az előválasztás második fordulójába?

Az előválasztás alapvetően egy nagyvárosi műfaj, én pedig a kisvárosokban, falvakban vagyok erős, pont ott, ahol az anyagi erőforrások hiányában többnyire előválasztási sátor sem volt. Azok a pártok, akik Budapesten erősek, könnyen elérték a választóikat, az én szavazóim jelentős része viszont nem találkozott sátorral, vagy ha igen, nem mert oda elmenni szavazni, mert akkor kiderül, hogy ellenzéki. Ezért pedig egy fideszes kisvárosban sokan az egzisztenciájukkal fizetnek.

Az elemzők azt is meg szokták említeni hibaként, hogy többet kellett volna Budapesten kampányolnom. Én viszont abból indultam ki, hogy Budapest már az ellenzéké. Én pedig nem őket akartam meggyőzni, hanem a még bizonytalan vidéki szavazókat, akik nélkül nem lesz kormányváltás. Mások arra használták az előválasztást, hogy a már meglévő ellenzékieket nyerjék meg maguknak, én meg arra, hogy növeljem az ellenzékiek táborát az összellenzéknek. A negyedik hellyel fizettem érte. Áldozat? Lehet. Az ország mindig akkor fejlődött, amikor a vezetői képesek voltak áldozatot hozni érte.

Több olyan választókerület is van, ahol a jobbikos jelöltnek sikerült nyernie, a miniszterelnök-jelölti voksok többségét viszont más párt jelöltje kapta. Miben látja ennek okait?

Egyrészt hatalmas büszkeséggel tölt el, hogy a második legtöbb választókörzetben, szám szerint huszonkilencben a Jobbik jelöltjei nyerték el az indulás jogát. Az ő jó szereplésükben az is szerepet játszik, hogy nemcsak a Jobbik, de más ellenzéki pártok is bennük látták a megoldást. A képviselőjelöltjeinket az összefogás jegyében több ellenzéki párt is támogatta, engem miniszterelnök-jelöltként csak a Jobbik.

A kampányban többször hangoztatta, hogy a Jobbik a vidék pártja, mégis Dobrev Klára nyerte a legtöbb vidéki választókerületet. Hol látja ebben a saját és pártja felelősségét?

Dobrev Klára a vidéki nagyvárosokban erős, én pedig, ahogy mondtam, a vidéki kisvárosokban, falvakban. Ez ebben a relációban is hátrányt jelent, amit le kell dolgoznom, mert ezek a települések jelentik a Fidesz bázisát, amit piszok kemény munka lebontani. Én az előválasztáson már elkezdtem.

Fekete-Győr András bizalmi szavazást kezdeményezett saját maga ellen, ön is készül hasonlóra?

A Jobbikban stabilitás van. Mindenki tisztán látja, honnan hova jutottunk el. Egy 6 százalékos pártból 14-15 százalékos párt lettünk, 29, előválasztáson győztes képviselőjelölttel. A Jobbik az én elnökletemmel lesz kormánypárt, egy erős, hatpárti koalíció tagjaként. Nem vagyok az a fajta, aki a csata kellős közepén lelép.

A Jobbik korábbi elnöke, Vona Gábor szerint a Jobbik tagsága Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter szövetsége mögé állna be, egyetért ezzel? Készültek belső felmérések erről a kérdésről?

Vona Gábor 2018-ban elhagyta a Jobbikot. A tagság engem szeretett volna miniszterelnök-jelöltnek, de előfordulhat, hogy az elmúlt napok csatározásai miatt ők a második fordulóban már kevésbé lesznek aktívak, a győztes jelölt mögött azonban ott lesznek ők is ugyanúgy, ahogy a Jobbik.

Vona Gábor az Indexnek írt publicisztikájában azt is állítja, hogy szervezeti leépülésen ment keresztül a Jobbik. Tapasztaltak ilyen irányú nehézségeket a kampányban?

Épp ellenkezőleg. Az előválasztás szervezésének javát a Jobbik aktivistái vitték a hátukon. Ott voltak a sátraknál, és a szavazatszámlálásnál is, amit ezúton is köszönök nekik. Nélkülük nem lett volna előválasztás. Ráadásul rengetegen jelentkeztek aktivistának és tagnak is. Nehézséget inkább az jelentett, hogy a kampány alatt hogyan szervezzünk belőlük ütőképes hadsereget úgy, hogy mindenki megtalálja a helyét a rendszerben. Az előválasztásnak ez az egyik pozitív hozadéka. Aktivizálja az ellenzékieket. Sok ellenzéki szimpatizánsból aktivista lett. Nagy szükség lesz rájuk jövő tavasszal is.

Az előválasztás több vitás kérdést hozott a miniszterelnök-jelöltek között, kibírja az összefogás ezeket a feszültségeket?

Nem a szakmai vitákat tartom veszélyesnek, sőt. Végre van szakmai vita, amit fideszesekkel képtelenség lefolytatni a sok „Stop”-agymenés közepette.

Inkább a hatalomtechnikai vitákat tartom veszélyesnek, amelyek nem elsősorban a jelöltek, hanem a szavazóik között jelentenek feszültséget.

Ezek a viták a szavazók összefogását gyengítik, ezért intek minden felet ezektől a vitáktól. Vigyázzunk egymásra!

Mennyire sérülhet a kormányzóképesség látszata az ilyen viták miatt?

Amikor két miniszterelnök-jelölt közösen akar indulni az egy miniszterelnök-jelölti posztért, mert ők nem tudnak dönteni, bár azt mondják, majd mindenben közösen fognak, na akkor azt hiszem, igen, sérülhet a kormányzóképesség látszata.

Önt megkereste Karácsony Gergely, Márki-Zay Péter vagy Dobrev Klára azzal, hogy támogassa valamelyiküket a második fordulóban?

Nem,

egyedül Márki-Zay Péter az, aki már tavaly decemberben arra kért, hogy lépjek vissza a javára. Akkor világosan elmondtam neki, hogy ezt nem fogom megtenni, részben tartalmi, programbeli eltérések, részben emberi okok miatt.

Azóta folyamatosan üzenget hol így, hol úgy, hogy mégis támogassam. A többiek ezzel nem zaklattak soha.

Márki-Zay Péter egy interjúban közölte, hogy Jakab Péter beállt Dobrev Klára mögé. Hogyan kommentálja ezt a kijelentést?

Nem tudom, mi szükség van ezekre a kijelentésekre. Együtt indulunk az Orbán-rendszer ellen valamennyi ellenzéki szereplővel. A Jobbik elnöksége és a frakciója pedig világosan fogalmazott ebben a kérdésben. A győztes mögé fogunk beállni, mert ezt vállaltuk. Hovatovább, Márki-Zay Péter választókörzetében, Csongrád-Csanád 4-es választókörzetében sem a DK-s jelöltet, hanem Pétert támogattuk. Örülök, hogy megnyerte, és szurkolok, hogy jövőre a fideszes ellenfelét, Lázár Jánost is legyőzze, aki a méréseink szerint jelenleg sajnos 14 százalékkal vezet Péter előtt.

A második fordulóra történő mozgósításban mekkora részt vállalnak a Jobbik aktivistái?

A Jobbik elnökeként már jeleztem a pártelnök társaimnak, hogy bár már nem vagyunk érdekeltek a második fordulóban, ennek ellenére a szervezést mind aktivistákkal, mind pénzzel segítjük. Azt szeretnénk, ha az előválasztás második fordulója is ugyanolyan sikeres lenne az ellenzék számára, mint amilyen az első volt. Mi ebből nem csinálunk hiúsági kérdést.

Ha sikerül győzniük 2022-ben, milyen területen dolgozna az új kormányban?

Először várjuk meg, ki lesz a közös miniszterelnök-jelölt. A terveimet először vele akarom majd megosztani. Most az a legfontosabb, hogy maradjunk együtt, mi ellenzékiek, tartsuk a sort, és győzzük le a rezsimet.

(Borítókép: Márki-Zay Péter és Jakab Péter. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)