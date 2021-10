Márki-Zay Péter: Jézus is baloldali volt

Megtartotta kampánynyitó nagygyűlését az előválasztás második fordulójának első napján Márki-Zay Péter, ahol hálája jeléül bejelentette, hogy belép Karácsony Gergely 99 nevű mozgalmába, és programjából is elárult néhány elemet. A rendezvényen felszólalt többek között az őt támogató Karácsony Gergely, Szél Bernadett és Hadházy Ákos is.

Látványosan összeölelkezett a volt és a jelenlegi ellenzéki miniszterelnök-jelölt, majd egymás hátát is meglapogatta a színpadon Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter, akik végül a fotósok kedvéért össze is álltak egy képre a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) Válassza a valódi változást! című vasárnap délután Budapesten tartott kormányváló nagygyűlésén.

A Madách téri, lényegében beszédek sorából álló eseményen Márki-Zay Péter mindenek előtt kiemelte, hogy ennek a hétnek egy győztese, egyben hőse van, akit úgy hívnak, Karácsony Gergely. Azzal, hogy polgármester kollégája, aki a barátja is, pénteken visszalépett, Márki-Zay Péter szerint nem csak magát emelte fel, egyúttal tízmillió magyart hozott győztes helyzetbe.

Hiába gondolják sokan, Karácsony Gergellyel egy hétig dolgoztunk, nem pedig veszekedtünk, mutyiztunk vagy osztozkodtunk, és ebben a munkában egyedül a hazaszeretet vezérelt bennünket. Karácsony Gergely a közvélemény-kutatások alapján általa meghozott döntéssel meghaladta az elmúlt harminc év rossz politikai beidegződéseit, kilépett a pártok, és talán a saját árnyékából is

– jelentette ki a nagygyűlésen Hódmezővásárhely polgármestere.

Márki-Zay Péter kiemelte: Karácsony Gergely áldozatának csak akkor lesz értelme, ha ezen a héten ők ketten közösen nyerik az előválasztást. Azaz Márki-Zay Péter nevét húzzák be a szavazólapokon az előválasztás résztvevői. Az MMM miniszterelnök-jelöltje hozzátette, hálája és nagyrabecsülése jeléül belép Karácsony Gergely 99 nevű mozgalmába, és híveit is arra kéri, kövessék a 99-be.

Az őt ért közelmúltbeli vádakra reagálva Márki-Zay Péter arról is beszélt, hogy egyfelől számít a jobbikos szavazatokra, valamint arra, hogy a Karácsony Gergelyt eddig támogató ellenzéki pártok szép folyamatosan besorolnak mögé támogatóként. Az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek között végül nem induló Pálinkás József és pártja, az Új Világ Néppárt már biztosan támogatja.

A stílusát kifogásoló támadásokra úgy vágott vissza Márki-Zay Péter, hogy azért tűnhet adott esetben radikálisnak, mert nincs más lehetőség, mint harciasnak és határozottnak lenni. Mert az ellenzéki miniszterelnök-jelölt által az ezeréves magyar történelem legkorruptabb pártjának nevezett Fidesszel szemben szerinte csak ezzel a hozzáállással lehetséges a győzelem.

Felszólalásában Márki-Zay Péter felvillantott néhány elemet a programjából is:

emelni kell a nyugdíjminimumot,

az állami szférában dolgozók, különösen a rendőrök és az egészségügyi dolgozók bérét,

emelni fogják a családi pótlék összegét is,

átfogó bérlakásprogramot kell indítani,

a fiatalok lakhatását úgynevezett fecskelakásokkal kell támogatni,

több kerékpárutat kell építeni,

méltóság kell a hajléktalanoknak,

folytatni kell a panelprogramot,

fákat is ültetnének,

vissza kell állítani a szabad tankönyvválasztást,

tenni kell a romák felzárkóztatáséért

és azonos jogokat adni az azonos neműeknek.

Márki-Zay Péter kampánynyitó rendezvényén politikai identitását is igyekezett kifejteni. Szerinte egy keresztény nem fél, ő pedig hívő keresztény. Továbbá úgy véli, olyan jelölt kell, aki a leginkább elfogadható a liberálisok, a zöldek, a baloldaliak, a fiatalok, az idősek, illetve a keresztények és az ateisták számára is. Márki-Zay Péter ilyennek tartja magát, sőt, még azt is hozzátette, hogy

Jézus Krisztus is baloldali ember volt.

Meghaladni az elmúlt 30 év rossz politikáját

Gondolják végig, ezerszer jobb ma egy Márki-Zay Péter, mint holnap egy Orbán Viktor – üzente beszédében saját csalódott szavazóinak Karácsony Gergely. Budapest főpolgármestere egyenesen történelmi időknek és szelíd forradalomnak nevezte, ami most az előválasztással történik Magyarországon. Olyan forradalmat élünk, vélekedett, amelynek legfontosabb szereplői az előválasztásban részt vevő polgárok és az aktivisták, akik szervezik, segítik a folyamatot.

Karácsony Gergely azt is kijelentette, hogy ők Márki-Zay Péterrel immár közösen nem azért dolgoznak, hogy ne Dobrev Klára legyen az ellenzék miniszerelnök-jelöltje. 2022-ben akkor lesz esélyünk a változásra, ha nem csupán az elmúlt 12 év, hanem az elmúlt 30 év politikai hidegháborúját és rossz közéleti berögzüléseit is meghaladjuk. Ennek az új politikának pedig csak Márki-Zay Péter tud alapot teremteni.

Budapest főpolgármestere döntését azóta sem bánja, mert végtelenül becsületes, hazáját szerető európai demokratának tartja Márki-Zay Pétert, akinek a javára pénteken visszalépett.

Egy dolog a miniszterelnök-jelölt, de kell 20 ezer aktivista

Vajda Zoltán országgyűlési képviselőjelölt, aki az első előválasztási körben ringbe szálló helyi jelöltek között nagy fölénnyel nyerte a maga körzetét, beszédében egyértelművé tette: feltétel nélkül támogatják Dobrev Klárát, ha ő nyeri az előválasztást. Ám fordított esetben, amennyiben Márki-Zay Péter lesz a befutó, ugyanezt várják el a DK-soktól.

Király Júlia közgazdász, a Nemzeti Bank volt alelnöke kiemelte: nem szokott kampányrendezvényeken felszólalni, soha életében nem fordult elő vele ilyesmi, most azért lépett mégis színpadra, mert számára az utóbbi hetekben rendkívül szimpatikus lett Márki-Zay Péter. Annak ellenére is rá szavazott az első előválasztási körben, és fog a másodikban is, hogy ez erősen meglepte baloldali, liberális barátait.

A Zuglóban előválasztási rekordot döntő Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő arra figyelmeztetett, miután megköszönte az MMM zuglói támogatását, hogy az ellenzék egyelőre nem áll nyerésre. Szerinte az a nagy kérdés, hogy miután lezajlott az előválasztás, az összeborult ellenzéknek lesz-e legalább 20 ezer standoló, plakátoló, kopogtató aktivistája, mert valójában ezen is múlik az ellenzék tavaszi sikere az ellenzéki miniszterelnök-jelölt személye mellett.

Szél Bernadett országgyűlési képviselő is amondó, hogy Márki-Zay Péter „Csak felfelé” szlogenjének szellemiségében bárki is lesz végül az ellenzéki miniszterelnök-jelölt, kutya kötelességük mellé állni, és őt támogatni. Szél Bernadett úgy látja, az országgyűlési választás alapvetően a 160 körzetben fog eldőlni tavasszal, ahol a házi verseny győzteseinek és veszteseinek egymást támogatva kell harcolniuk, mert ha nem így történik, az a vesztes pálya.

A rendezvényen Kabai Tibor, a MMM Nyugdíjas Tagozatának vezetője a nyugdíjasokat, Gyurcsik Ádám, a Minden Fiatal Magyarországa elnöke pedig a fiatalokat hívta csatába Márki-Zay Péter oldalán. A nyugdíjasok például lépjenek be a nyugdíjas klubokba, és ott agitáljanak, miközben a fiatalok járják az országot, és vigyék el a legkisebb faluba is a változás lehetőségének üzenetét – kérték.

Az ellenzéki előválasztás második fordulójának másik miniszterelnök-jelöltje szombaton tartotta kampánynyitó eseményét, amelyről szintén beszámolt az Index.

(Borítókép: Márki-Zay Péter. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)