Sértődött levelet írtak a fideszesek az Európai Parlament elnökének

Háborgó hangú levélben fordult Gál Kinga és Deutsch Tamás David Sassoli EP-elnökhöz, amiért szerintük az Európai Ifjúsági Rendezvény (European Youth Event) 2021-es rendezvényén megsértették Magyarországot és a magyar diákokat.

A Fidesz EP-képviselői azt kifogásolták, hogy az esemény egyik műhelybeszélgetésén, amelyet LGBTQI+ in Europe: we're here, we're queer - is equality near? címmel hirdettek meg, „egyoldalúan és rosszindulatúan értelmezték” a pedofiltörvényhez kapcsolódó melegellenes szabályozást, és elfogultan kritizálták a magyar kormányt.

Kifogásolták azt is, hogy már a műhelybeszélgetés beharangozó szövegében is azt állították, hogy a pedofiltörvény az LMBTQI+ közösséggel szemben lép fel.

Mélyen kiábrándító, hogy az Európai Parlament illetékesei a nagyszerű, toleranciára és párbeszédre ösztönző ifjúsági rendezvényt az egyik tagállammal szembeni hangulatkeltésre használta fel.

– vélték a fideszes képviselők, akik szerint „ilyen, az Európai Parlamenthez méltatlan” helyzet többé nem fordulhat elő.

Elvárjuk, hogy a Ház vezetése a jövőben fordítson kellő figyelmet a demokratikus játékszabályok betartására, különösen az Európa jövőjéről szóló, fiatalok bevonásával zajló rendezvényein!

– tették hozzá.

Egy éles hangú EP-vita után júliusban az Európai Bizottság júliusban kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen a pedofiltörvényhez kapcsolódó melegellenes szabályozás miatt. Ursula von der Leyen bizottsági elnök a nyilvánosság előtt többször is szégyenteljesnek nevezte a szabályozást, amelyet a magyar kormányzati politikusok szeretnek gyermekvédelmi törvénynek nevezni.