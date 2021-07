„Ez a törvény szégyenteljes” – Az EP-ben vitáznak a melegellenes magyar törvényről

A néppárti frakcióvezető megerősítette, hogy pártcsoportja közös állásfoglalást nyújtott be ez ügyben. Ki kell mondani, hogy ezzel a törvénnyel már túl messzire ment a magyar kormány. Sőt, uniós alapelvekkel is szembekerült. Weber utalt arra, hogy az unió irányító testületeit 2019-ben 213 millió polgár választotta meg, és ezt most Orbán Viktor meg akarja szüntetni, felül akarja bírálni.