Ma is 8000 fölött az új fertőzöttek száma, meghalt 132 beteg

Az elmúlt napon Magyarországon 8394 új fertőzöttet azonosítottak, meghalt 132 beteg – derült ki a kormányzati tájékoztató portál hétfőn közzétett összesített adataiból.

A beoltottak száma 5 986 727, közülük 5 764 573 fő már a második oltást is megkapta.

A harmadik oltást már 1,475 millióan felvették.

A járvány kezdete óta összesen 931 414 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Az elhunytak száma 31 751 főre emelkedett.

A gyógyultak száma 815 845 fő, az aktív fertőzötteké 83 818 főre emelkedett.

Kórházban 4990 beteget ápolnak, közülük 488-an vannak lélegeztetőgépen.

Egy nappal korábban 8434 új fertőzöttet jegyeztek fel, meghalt 98 beteg. Kórházban 4830 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 463-an vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 5 981 915 fő, közülük 5 760 912 fő már a második oltását is megkapta, 1,431 millióan pedig már a harmadik oltást is felvették.

A járvány miatt egyre több fiatal fertőződik meg, a szerdai adatok szerint egy egyéves kislány is a járvány áldozatai között volt, akinél mentális betegséget tüntettek fel alapbetegségként.

Az egyre növekvő járványadatok miatt a szakemberek és a kormány is azt javasolja mindenkinek, hogy vegye fel a koronavírus elleni vakcinát, ennek érdekében oltási akcióhetet is terveznek november 22. és november 28. között. Az oltási akcióhéten a kórházi oltópontokban időpontfoglalás nélkül lehet majd felvenni a vakcinát. A szakemberek ezen kívül azt állítják: a harmadik oltás jelentősen csökkenti a kórházba kerülés és a halálos kimenetelű megbetegedés esélyét. A második oltás után négy hónappal a harmadik oltást is fel lehet venni Magyarországon, a szakemberek szerint érdemes élni a lehetőséggel.

Duda Ernő virológus úgy látja, hogy csak akkor lehet véget vetni a járványnak, ha lakosság 90 százaléka be lesz oltva. Ameddig ez nem következik be, velünk marad a járvány, mert a vírus tovább mutálódik. A szakember becslése szerint − a magas átoltottság ellenére − jelenleg Magyarországon mintegy 3−4 millió ember lehet védett a fertőzéssel szemben.

Egyre nagyobb számban érkeznek betegek a kórházakba – erről Rékassy Balázs orvos és egészségügyi szakközgazdász beszélt az Infostartnak.

Tömegrendezvények miatt az utóbbi négy hétben nagyon meredek emelkedés látható a számokban, és ennek az a következménye, hogy az egészségügyi ellátórendszer nem bírja, nem fogja bírni ezt a terhelést

− emelte ki a szakember, aki a műtétek elhalasztásáról is beszélt. Mint mondta, a tervezhető műtéteknél várólista van, legyen az egy szemészeti, urológiai vagy ortopédiai műtét. Ráadásul „a korábbi, harmadik hullám miatt már felgyülemlett egy beteganyag, náluk vannak a tervezhető műtétek általában előkészítve” − tette hozzá az orvos. Korábban az Index ezzel kapcsolatban arról is beszámolt, hogy a megyei ellátásokat is átszervezhetik, annyira súlyos a járványügyi helyzet idehaza.

A súlyos járványhelyzet miatt a kormány november 1-jétől korlátozásokat vezetett be:

A munkaadók szervezeteinek javaslatára a cégek és a vállalkozások jogot kapnak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a védőoltást az alkalmazottak számára.

A közösségi közlekedési eszközökön november elsejétől kötelező a maszkviselés.

Az egészségügyi intézményekben látogatási tilalmat vezetnek be. A szociális intézményekben az intézményvezetők dönthetnek erről.

A koronavírus delta-variánsa miatt egyre rosszabb a helyzet az európai országokban is. Arról, hogy ott milyen szabályok és szigorítások lépnek érvénybe a járvány miatt, az Index folyamatosan frissülő hírösszefoglalójábólmegtudhatja.