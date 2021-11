Ismét elnapolhatják a halasztható műtéteket

Kedden eléggé megugrottak a koronavírus esetszámai, az adatok alapján az elmúlt 24 óra leforgása alatt 4588 új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon. A járványhullám betörésével nő azok száma is, akik a koronavírushoz köthető valamilyen betegségben (annak szövődményeiben) halnak meg, hétfőről keddre 123 halálesetet regisztráltak.



Ez azt jelenti, hogy 11 nap alatt több mint duplájára nőtt a kórházban ápolt covid-betegek száma, és 1,5 hét alatt 113 százalékkal emelkedett a lélegeztetésre szoruló személyek száma. Ha ilyen tempóban emelkedik az intenzíves és lélegeztetőgépes ágyak kihasználtsága, akkor néhány hét múlva a magyar egészségügy elérheti a kritikus határát.

A számok kísértetiesen hasonlítanak a tavaly őszi, második járványhullám idején látott adatokhoz, pedig közben a társadalom nagyobbik része megkapta a védőoltást. Ami azt jelenti, hogy

ez a járványhullám már nemcsak az oltatlanok járványa, ahogyan azt sokan korábban prognosztizálták.

Amennyiben ez a fertőzési tempó fennmarad, akkor a kórházi terheltségi számok 2–3 hét múlva megint duplázódnának.

Ezért is jelenhetett meg a napi tájékoztató szövegében kedden a szokásos, oltakozásra buzdító panel mellett, hogy

a betegek védelme és az egészségügyre háruló teher csökkentése érdekében egyes kórházakban ismét szükségessé válhat a halasztható műtétek elnapolása.

Mivel eddig ezt többször meglépték, ha a számok tovább nőnek, valószínűleg akár napokon belül újra elrendelhetik a szigorítást.

A halasztható műtéteket először 2020 márciusában függesztették fel, aztán 2020 novemberében, legutóbb pedig 2021 márciusában, az ilyen típusú beavatkozások májusban indultak újra, amiből volt egy kisebb botrány, erről az Index is írt.

Az időközben felhalmozódott műtétek elvégzésére, a megnövekedett várólisták csökkentésére kiemelt kormányzati támogatást kaptak a kórházak, hogy mielőbb el tudják végezni betegeiken a korábban halasztott műtéteket.

A kormány 12,2 milliárd forintos támogatást biztosított a járvány miatt halasztott műtétek várólistáinak csökkentésére,

igaz, ebből idén csak 3,5 milliárdot kapnak meg a kórházak, a nagyobbik hányadot, 8,7 milliárd forintot pedig jövőre ígérték.

Az új megbetegedéseket egyértelműen a delta vírusmutáns okozza, és mivel a legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért kérik őket, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást mielőbb. A beoltottak kevesebb mint 1 százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb.

Ugyanakkor a védőoltás után kialakuló védettség minden vakcina esetében néhány hónap elteltével gyengül, ezért a vírus elleni erősebb védelem érdekében minden 18 év feletti, már több mint 4 hónapja oltottnak javasolt a harmadik oltás felvétele.

Az átoltottság további növelése és a járvány megfékezése érdekében a kormány 2021. november 22. és 28. között oltási akcióhetet indít a kórházi oltópontokon. A kórházak országszerte megemelt oltási kapacitással és időpontfoglalás nélkül is várják azon a héten a még oltatlanokat, és akár a második, harmadik oltást felvenni kívánókat is. Az oltatlanok kivételesen előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra. Ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el és oltásuk érkezési sorrendben történik. Azoknak, akik már korábban regisztráltak az interneten, továbbra is az időpontfoglalót javasolják akár az első, akár az elmaradt második vagy a harmadik oltásukat akarják felvenni. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, az üzemorvosok rendelkezésére bocsájtjuk az igényelt mennyiségű oltóanyagot.



(Borítókép: Balogh Zoltán / MTI)