A fővárosi jutalékos rendszerről szól az újabb rejtélyes hangfelvétel

A fővárosi ingatlanok eladása után fizetendő jutalék összegéről és egy újabb telek eladásáról is szó van azon a felvételen, amelyet pénteken hozott nyilvánosságra az Anonymus-maszkos alak. A beszélgetésben Gansperger Gyula és egy korábbi wallisos kollégája ismertetik részletesen a fővárosi jutalékos rendszer működését, és az elhangzottak alapján 10 százalékot kell fizetni az adásvételek után.

Miután Karácsony Gergely szerdán bejelentette, hogy vizsgálóbizottságot állítanak föl a Városháza eladásának ügyében, az Anonymus-maszkos alak egy újabb megvágott beszélgetés részleteit hozta nyilvánosságra, mert – mint fogalmazott – nem szeretné, ha a bizottságban fölöslegesen dolgoznának, ezért kapnak egy kis segítséget. A szivárogtató elmondása szerint a hanganyagból azt lehet megtudni, milyen eljárással működik a jutalékos rendszer a fővárosnál.

A felvétel elején Gansperger Gyula hangját halljuk, amint a potenciális vevőt győzködi: „Majd beleszólhatunk, hogy milyen legyen így a pályázat. Hogyha a Zsolttal megállapodunk, akkor beleszólunk a pályázati kiírásba.”

Mint ismert, Gansperger Gyula korábban nyilvánosságra került felvételeken is szerepelt. Ő volt az, aki először beszélt jutaléki rendszerről a fővárosi ingatlanügyletekkel kapcsolatban, és arról is hallottuk korábban, hogy sikerült Berki Zsolt támogatásával megszereznie egy ingatlant a XXII. kerületben. Legutóbb akkor került elő a neve az ügyben, amikor nyilvánosságra hozták azt a felvételt, amelyen Bajnai Gordon tárgyalt a Városháza eladásáról. A volt miniszterelnök akkor a következőket mondta a vele egy asztalnál ülő Ganspergerről: „A Gyula viszont régi harcostársam, sokszor több mint a barátság, mi együtt küzdöttünk a barikádokon. És az fontosabb.”

Az újabb felvételen ezután a beszélgetés harmadik résztvevőjét halljuk, akit az Anonymus-maszkos alak Bodnár Dezsőként azonosított, és aki állítása szerint Ganspergerrel együtt Bajnai Gordon wallisos harcostársa. Ezután Berki Zsolt szerepéről beszélgetnek a felek, és Gansperger Gyula a következőket mondja róla:

„A faszi úgy mozgott az én pályázatom alatt, ott, a Fővárosi Vagyonkezelő Zrt.-ben, mintha ő lenne a vezérigazgató.”

„Ekkora ember ez a Berki Zsolt?” – kérdezi erre hitetlenkedve a potenciális vevő, mire Bodnár Dezső megerősíti: „Kapott egy ekkora felhatalmazást. Kapott egy ilyen mandátumot. Ennyi.”

Mint ismert, Berki Zsolt az a férfi, aki rejtélyes szerződést kötött a Beák és társa ingatlanközvetítővel a Városháza tervezett eladásáról. Ezt követően pedig részt vett Barts Balázs mellett a Városháza tervezett eladásáról idén májusban folytatott tárgyaláson. Ezután a fővárosi vagyonkezelő vezérigazgatója jelentésében azt állította róla, hogy ő mindössze egy külsős ingatlanközvetítő, aki többször is szerzett vevőket fővárosi ingatlanokra. Ebben a legújabb beszélgetésben viszont egészen másféle kapcsolatra utaló kijelentéseket halottunk a rejtélyes „ingatlanközvetítőről”.

Karácsony Gergely korábban többször is tagadta, hogy a fővárosnak köze lenne Berkihez, még azután is, hogy Gansperger Gyula egy korábbi felvételen azt állította, rajta keresztül küldik vissza a jutalékot Kiss Ambrus főpolgármester-helyettesnek az eladások után. Erre az állításra egyébként Kiss Ambrus is heves tagadással reagált.

A felvételen ezután azt halljuk, hogy az érdeklődő és Bodnár Dezső egy konkrét ingatlanügyletről beszélnek, és kiderül, hogyan működik a gyakorlatban a fővárosi jutalékos rendszer. Azzal győzködi Bodnár Dezső a vevőjelöltet, hogy vásároljon a korábban ismertetett jutalékos szisztémában egy ingatlant, hogy a fővárosnál is lássák a „pozitív hozzáállásukat”. Cserébe pedig a vevő kipróbálhatja, miként működik a pályázat kiírása, és véleményezhetik, hogy mit írjanak abba bele.

Vizsgálja-e mindezt a fővárosi bizottság?

A pénteken nyilvánosságra hozott újabb beszélgetés további kérdéseket vet föl a Városháza eladásának tervével és az esetlegesen a fővárosnál működő jutalékos rendszerrel kapcsolatban. Gansperger Gyula, Bodnár Dezső és Barts Balázs meghallgatása segíthetne fényt deríteni az ügyre, ezért kérdést küldtünk a fővárosnak, hogy megtudjuk, tervezik-e meghallgatni az említett személyeket. Az egyelőre még kérdéses, hogy a korábban jutalékra hajtó cápákat emlegető Bajnai Gordont behívja-e a baloldali többségű vizsgálóbizottság, amely az alábbi kérdéseket igyekszik majd föltárni:

Feladata a Városháza és a Fővárosi Önkormányzat más ingatlanainak hasznosításával összefüggő állítások valódiságának vizsgálata.

A hangfelvételek készítésének és nyilvánosságra kerülésének vizsgálata, különös tekintettel az országgyűlési választásokba történő beavatkozás esetleges aspektusaira.

A Városháza fejlesztésére készített döntés-előkészítő tanulmány megrendelésének megtárgyalása, részleteinek és tartalmának vizsgálata.

Annak vizsgálata, hogy született-e a főváros vagy bármely szerve részéről a Városháza értékesítésére harmadik személynek szóló megbízás.

Berki Zsolt találkozott-e bármikor a jelenlegi, illetve előző városvezetés bármely tagjával? Mi lett a találkozó eredménye?

Berki mely ingatlanokat tekintette meg, és járt el érdeklődő vagy pályázó érdekében?

Milyen viszony fűzi Gansperger Gyulát a Fideszhez, illetve a Fideszhez kötődő gazdasági szereplőkhöz?

A hangfelvételek készítése és összevágása milyen egyezést mutat az orosz típusú dezinformációs kampányokkal, továbbá hogy az ezekből levonható következtetések összefügghetnek-e a 2022-es országgyűlési választásokba történő esetleges beavatkozási lehetőséggel?

(Borítókép: Gansperger Gyula. Fotó: Soós Lajos / MTI)