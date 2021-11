A gyermekek között is terjed a vírus, fontos az oltásuk

Jelentős mérföldkőhöz érkezett a járványkezelés azzal, hogy az Európai Gyógyszerügynökség november 25-én engedélyezte az 5 és 11 év közötti gyerekek oltását Pfizer-vakcinával – mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a közösségi oldalán közzétett videóüzenetben.

Egy olyan korcsoport tagjai kaphatnak most védelmet, akik eddig csak oltás nélkül tudtak védekezni, saját szervezetükre voltak utalva

– fogalmazott Kásler Miklós, aki szerint fontos, hogy a járvány letöréséhez ebben a korosztályban is magas átoltottságot érjenek el, ugyanis a gyerekek körében is terjed a fertőzés. A késői hatásokat nem ismerjük – tette hozzá a miniszter.

Bár a koronavírus elsősorban az idősebbekre veszélyes, nagyon fontos, hogy a fiatalabb korosztályt is védetté tegyük, még ha az esetek többségében enyhe lefolyású megbetegedést is okoz náluk, de továbbadhatják azt

– mondta Kásler Miklós. Kiemelte, hogy Magyarország készen áll ennek a megszervezésére, van elegendő Pfizer-vakcina, és a kormány további vakcinákat kötött le a gyerekek oltására. December 20-át követően az 5 és 11 év közötti gyermekek számára elérhető lesz az oltás. A miniszter mindenkit arra kért, hogy vegyen részt az oltakozáson.

Mint ahogyan arról korábban az Index is beszámolt, Orbán Viktor pénteken jelentette be, hogy a gyerekek számára is elérhető lesz a koronavírus elleni védőoltás. A miniszterelnök elmondta, hogy a gyerekeket a Pfizer és a BioNTech vállalatok közös oltóanyagával fogják oltani.

Mi szereztünk kétmillió vakcinát. Az első szállítmány december 20. környékén fog megérkezni, 130 ezer adag lesz, és utána folyamatosan fogják majd szállítani számunkra a gyerekek számára elérhető vakcinát

– mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában.