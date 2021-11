Eddig 15 ezer kamasz kapta meg az oltást az akcióhéten

Az oltási akció kezdete óta már 15 ezer 12–17 év közötti fiatal oltását kérték a szülők, közülük 11 ezren az első oltásra érkeztek, közel ezren pedig a megerősítő harmadik oltást vették fel – derül ki a kormányzati tájékoztató központ közleményéből.

Amennyiben a szülő szeretné 12 és 17 év közötti gyermekét beoltatni, megteheti a most zajló oltási akcióhéten is akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül. Ehhez szükség van a szülői hozzájáruló nyilatkozatra is, amelyet a központi tájékoztató oldalon le lehet tölteni.

A közleményben kiemelték, hogy a 18 év alatti korosztályban is lehetséges a harmadik oltás felvétele, ami különösen indokolt lehet a krónikus betegséggel küzdő, kockázati csoportba tartozó fiataloknál. A szülőknek ez esetben érdemes a gyermek kezelőorvosával, gyermekorvosával konzultálni.

A 16–17 éves korosztály oltása május közepén kezdődött, átoltottságuk jelenleg 57 százalékos.

A 12–15 éves korosztály átoltottsága egy hónappal később indult, átoltottságuk 38 százalékos.

A kamaszok oltására a tanév elején célzott oltási akciót is szerveztek az iskolákban. A 18 év alatti korosztályt a jelenlegi hatósági engedélyek alapján csak Pfizer-vakcinával lehet oltani.

Szintén a Pfizer-vakcinát fogják alkalmazni Magyarországon a 5 és 11 év közöttiek oltására is. Az első, gyermekek oltására való vakcinaszállítmány várhatóan december 21-én érkezik Magyarországra.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) múlt héten jelentette be, hogy engedélyezi az 5–11 évesek oltását is a Pfizer-vakcinával.

A gyermekek oltásának előkészítését megkezdte az Oltási munkacsoport, a tudnivalókról időben tájékoztatást kapnak a szülők

– olvasható a tájékoztatásban.

Az oltási akcióhétről Müller Cecília országos tiszti főorvos elmondta, hogy az oltópontokon 784 ezer védőoltást adtak be a múlt héten. Az akció sikeressége miatt Orbán Viktor miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy további egy héttel meghosszabbítják az oltási akciót.

Európában újabb koronavírus-változat jelent meg, melyet omikron-variánsnak neveztek el. Müller Cecília tájékoztatása szerint egyelőre egyik magyarországi betegnél sem mutatták ki ezt a vírusváltozatot. Az omikron-variánssal kapcsolatban azonban Szlávik János elmondta, hogy sokkal jobban terjed, mint a korábbi vírusváltozatok. Hozzátette: elkerülhetetlen, hogy Magyarországon is megjelenjen a vírusváltozat.

(Borítókép: Mónus Márton / MTI)