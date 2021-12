Egyetemistákkal pótolná a pedagógusokat a pécsi tankerület

A Pécsi Tankerületi Központ pedagógusok helyettesítése céljából megbízási szerződéssel alkalmazna olyan tanár szakos hallgatókat, akik az osztatlan tanárképzésben minimum öt lezárt félévvel rendelkeznek, és eddigi tanulmányaik során szakmódszertani kurzust/kurzusokat is teljesítettek. A megbízás tanórák és/vagy délutáni foglalkozások megtartására szólna, legfeljebb heti 14 órában.

A felhívás a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi karán tanuló hallgatóinak belső, Neptun-rendszerében jelent meg.

Baranyában komoly tanárhiány alakult ki az elmúlt években. Azt még nem lehet PONTOSAN Tudni, hogy mely iskolákban és milyen tanórák, illetve egyéb feladatok ellátásában kérnek segítséget, de a Pécsi Tankerület illetékességi területe a komlói, pécsi és pécsváradi járásra terjed ki.

Az Index által megkérdezett (másik település) tankerületi vezetője azt mondta, hogy szaktantárgyat alapvetően csak szakos diplomával rendelkező pedagógus oktathat, ám ettől – a kialakult tanárhiányra tekintettel – jogszerűen el lehet térni. Képesítés nélkül azonban jellemzően egyéb pedagógiai (asszisztensi) feladatok láthatók el.

A jelenlegi jogszabályi körülmények között nem, csak az utolsó éves hallgató tarthat órát az intézményi gyakorlata során a mentortanár felügyeletével. Van már javaslat, hogy az utolsó évesek a hallgatói jogviszony fenntartása mellett is taníthassanak, de ez még csak tervezet

– ezt Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezete alelnöke közölte lapunkkal, hozzátéve, hogy egy szaktanár és egy egyetemista leadott tanórája annyiban ekvivalens, mint amikor a léket kapott hajón vödörrel akarjuk kimerni a beömlő vizet, és nem a léket akarjuk betömni. Ezzel nem oldható meg az egyre nagyobb tanárhiány, miközben azt is kockáztatják, hogy a még nem kellően felkészült hallgató az esetleges kudarcok miatt a végén már nem is akar pedagógus lenni.

A szakszervezeti vezető szerint a tanárhiány a fővárost és minden megyét érint. Számításaik szerint országosan már most 12 000 pedagógus hiányzik a rendszerből, a kötelező oltást megtagadók távozása miatt pedig újabb, nagyságrendileg háromezer szakembert veszít el az oktatás, ehhez jönnek hozzá a jövőre nyugdíjba vonuló pedagógusok.

Ennek következményeit most még nem érezzük, csak öt-hat év múlva, amikor a munkaerőpiacot elárasztja a funkcionálisan analfabéták tömege. Ezért nem a pedagógusok a hibásak, hanem a kormány, az oktatásirányítás, az Emmi, mert rendelkezésükre áll minden adat, de érdemi lépést évek óta nem tesznek a probléma megoldására, álkommunikációt folytatnak, amivel becsapják az egész társadalmat.

Totyik Tamás szerint a kialakult tanárhiányt a versenyszférában foglalkoztatott diplomások béreihez közel azonos pedagógusbérek kifizetésével lehetne mérsékelni. (A kormány január 1-jétől tíz százalékkal emeli a pedagógusbéreket, de Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is elismerte, hogy ez nem elég.) A szakszervezeti vezető azt is jelezte, hogy hosszabb távon a tanszabadság biztosítása, illetve az óraszám és a bürokratikus adminisztrációs terhek csökkentése is elkerülhetetlen lesz.

A Pécsi Tankerület majd december 20-án hozza nyilvánosságra, pontosan mely intézményekben milyen feladatok ellátására keresnek tanárjelölt hallgatókat. A felhívás szerint maga az iskolai munka jövő januárban már el is kezdődne, egy 45 perces tanóráért 2500 forintot tudnának fizetni.

