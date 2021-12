Reményt kapnak karácsonyra a hátrányos helyzetű fiatalok

Bár sokunk számára egyenes út vezet az általános iskolából a középiskolába, onnan pedig az egyetemre, a társadalom egy részének keményen meg kell küzdenie a fejlődésért. Ehhez nyújt többek között segítséget a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által meghirdetett Útravaló Ösztöndíjprogram, amelyben idén közel tízezer tanuló és ötszáz hallgató vehet részt. A javarészt hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek karácsonyra kapják meg az ösztöndíjat, amely fél éven át havonta minimum kilenc-, maximum húszezer forintos támogatást jelent.

Az Út a diplomához alprogramban a pályázók mintegy tíz százaléka a Miskolci Egyetemen tanul, ami egyértelmű bizonyíték arra, hogy a gyerekeknek ebben a térségben van a legnagyobb szükségük a támogatásra.

Hallgatóink több mint hetven százaléka Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből, Északkelet-Magyarországról származik. Országosan, de az Európai Uniót tekintve is itt él a legtöbb hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű fiatal. Itt az egyetemisták többsége – függetlenül attól, hogy roma vagy nem roma – igénybe vesz valamilyen szociális ösztöndíjat annak érdekében, hogy az anyagi nehézségek ne álljanak a továbbtanulás útjába

– mondta az Indexnek Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora, hozzátéve, hogy a náluk tanulók szinte kivétel nélkül első generációs diplomások lesznek a családjukban, korábban szüleiknek, nagyszüleiknek még csak lehetőségük sem volt hasonlóra.

Az Indexnek korábban Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár beszélt arról, hogy a fent említett ösztöndíjprogramoknak köszönhetően a hazai helyzet már sokat javult, de a mostani állapot még közel sem mondható ideálisnak.

„A romák továbbtanulási esélyei javultak, hisz míg 2013-ban csak a 0,4 százalékuk szerzett diplomát, ez a szám ma már tartósan egy-két százalék körül mozog, ami még mindig jelentősen elmarad attól az értéktől, amit kitűztünk célul” – jelentette ki Langerné Victor Katalin.

Horváth Zita hasonlóképp látja, bár még mindig nincs teljes esélyegyenlőség, közelítünk felé, és a roma fiatalok is egyre inkább úgy tartják, hogy a tanulásnál nincs jobb társadalmi mobilizációs eszköz.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ösztöndíjas hallgatók egyetemi tanulmányaik alatt kevésbé morzsolódnak le, és gyorsabban, hatékonyabban teljesítik az elvárásokat. Teszik mindezt többek között azért, mert a támogatásért cserébe hozniuk kell a közepesnél jobb eredményeket, másrészt jobban meg is becsülik azt, hogy lehetőségük van a fejlődésre. Szintén örömteli, hogy jelenleg nincs tudomásunk arról, hogy a roma fiatalok nehezebben illeszkednének be az egyetemi közösségbe, a különböző háttérrel rendelkező hallgatók gyakran egymást is segítik