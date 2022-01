A kilencezret súrolja az új fertőzöttek száma, kevesebben kórházban

Az elmúlt napon (összesen 30 337 mintavétel alapján) 8921 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, meghalt 73 beteg – derül ki a kormányzati tájékoztató oldalon pénteken közzétett adatokból.

A beoltottak száma 6 304 323, közülük 6 050 416 fő már a második oltását is megkapta, a harmadik oltás lehetőségével 3 321 659-en éltek.

A járvány kezdete óta összesen 1 327 014 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Az elhunytak száma 40 237 főre emelkedett.

A gyógyultak száma 1 158 509, az aktív fertőzötteké 128 268 főre nőtt.

Kórházban 2611 beteget ápolnak, közülük 243-an vannak lélegeztetőgépen.

Az operatív törzs egy nappal korábban, csütörtökön közölt összesített adatai szerint Magyarországon 9216 új fertőzöttet azonosítottak, a betegség szövődményeibe 81-en haltak bele. Kórházban 2647 beteget ápoltak, közülük 249-en voltak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 6 299 590 volt, közülük 6 045 893 fő már a második oltását is megkapta, a harmadik oltás lehetőségével 3 306 370-en éltek.

„Van a kezünkben egy aduász, ami üti a delta- és az omikron-variánst is” – erről már Orbán Viktor beszélt a Kossuth Rádióban pénteken, célozva az oltóanyagok fontosságára. A kormányfő leszögezte: mindezek ellenére ne érezzük azt, hogy túl vagyunk a koronavíruson, csak azért, mert egy gyengébb variánssal állunk szemben.

Orbán Viktor: Sikeres az oltási akció, mindenki vegye fel az oltást

A kormányfő szót ejtett az oltási akcióról is, amely megítélése szerint rendkívül sikeres volt az elmúlt hónapokban, így januárban minden hétvégén lesz oltási akciónap az oltópontokon. Mindenkit kért, hogy kövessék a háziorvosok tájékoztatását is, mert ők több oltási napot is tartanak majd. A miniszterelnök köszönetet mondott az ünnepek alatt szolgáló egészségügyi és rendfenntartó szerveknek.

Magyarországon egyébként egyre nagyobb ütemben terjed a koronavírus új, Dél-Afrikában elsőként azonosított vírusvariánsa. A megbetegedések 29 százalékát már az omikron-variáns teszi ki. Müller Cecília, országos tiszti főorvos elmondta, hogy nem gondolja, hogy kialakulhat a nyájimmunitás, mivel olyan nagymértékben változik a kórokozó, hogy inkább az egyéni védelemre kell helyezni a hangsúlyt. Az, hogy hányan fertőződhetnek meg, az ország átoltottságának szintjétől, valamint a lakosság egészségi állapotától is függ – tette hozzá.

Mint arról korábban beszámoltunk, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön jelentette be a Kormányinfón, hogy február 15-től kezdve a védettségi igazolvány oltási igazolvánnyá alakul át. Ezáltal azok, akik csak átestek a fertőzésen, többé nem kaphatják meg a védettségit, ráadásul innentől kezdve a két oltás helyett háromra lesz szükség. Az oltásokat a QR-kód vizsgálatával fogják ellenőrizni.

Folytatódnak az oltási akciók

A tervek szerint Magyarországon januárban újabb oltási akciók várhatók a kórházi oltópontokon és járásközponti szakrendelőkben. Oltási akció a kórházi és járásközponti oltópontokon az alábbi időpontokban lesz:

2022. január 13-án és 14-én délután 2 és 6 óra között,

2022. január 15-én délelőtt 10 és délután 6 óra között,

2022. január 20-án és 21-én délután 2 és 6 óra között,

2022. január 22-én délelőtt 10 és délután 6 óra között,

2022. január 27-én és 28-án délután 2 és 6 óra között,

2022. január 29-én délelőtt 10 és délután 6 óra között.

A háziorvosok is folytatják az oltást a rendelési időben, őket emellett arra kérik, hogy januárban legalább egy péntek délután és szombaton is oltsanak előzetes bejelentkezés nélkül.

Ha a háziorvos vállalja, akkor nemcsak egy, hanem akár négy alkalommal is tarthat oltási akciót. A háziorvosok számára az országos tiszti főorvos hivatalosan is elrendeli az oltási akciónapokat, így a szombati oltási akciónapokra külön térítésre jogosultak.

(Borítókép: Balogh Zoltán / MTI)