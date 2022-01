Nagy csalódás a szociális ágazatban dolgozók béremelése

Orbán Viktor miniszterelnök még tavaly október elején egyik szokásos, péntek reggeli, közrádiónak adott interjújában jelentette be, hogy az év elejétől átfogó bérrendezési program várható a közszférában. A kormányzati ígéretek közt akkor elhangzott, hogy január 1-jétől húszszázalékos fizetésemelésre számíthatnak a közel 90 ezres tábort jelentő szociális ágazat munkatársai is.

Csakhogy azóta kiderült, az év elejétől esedékes emelés, ez a bizonyos húsz százalék egyfelől a minimálbér, valamint a garantált bérminimum év eleji emeléséből, másrészt az úgynevezett ágazati bérpótlék intézményéből áll össze. Ez utóbbit a kormány az év elejétől szintén növeli, úgy, hogy a minimálbérekkel együtt ténylegesen kiadja a bérekben a plusz húsz százalékot.

Dacára annak, hogy ez már a harmadik alkalom az utóbbi években, mikor ezzel a technikával állítják be az ágazatra vonatkozó százalékos béremelést, most (is) mindenki másra számított. Miután az év elején egyébként is megtörténik a minimálbér-emelés, az itt dolgozók talán joggal gondolták, ha a kormány plusz húsz százalékot ígér nekik, akkor ők ezt a minimálbér-emelésen felül kapják