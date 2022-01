444: így vándorolt 3 millió forint kenőpénz a minisztérium előtt

2021. július 13-án hárommillió forint készpénzt vett át Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium akkori államtitkára a minisztérium Nádor utcai épületénél Schadl Györgytől, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől – olvasható a 444 által megszerzett és közzétett nyomozati iratokban.

A rendőrség által lehallgatott telefonbeszélgetés szerint Schadl felajánlotta, hogy felkeresi Völnert annak munkahelyén és átad egy „névnapi ajándékot”, és aztán elmennek valahova ebédelni is. Schadl a minisztérium előtt parkolva hívta fel az államtitkárt, aki aztán meg is jelent, átvett Schadltól egy papírzacskót, berakta a saját autójába, majd egy étterem felé vették az irányt.

A cikk szerint

ez az eset volt az utolsó, huszonegyedik alkalom, amikor az ügyészség gyanúja alapján a végrehajtói kar elnöke kenőpénzt adott át Völner Pálnak.

A jegyzőkönyv szerint az első alkalom pedig 2018. május 22-én volt, épp aznap, amikor Völner Pál felesküdött Magyarország szolgálatára.

A megfigyelést a Nemzeti Védelmi Szolgálat végezte az ügyben. Az általuk készített jegyzőkönyv szerint a minisztérium homlokzatán, a csomag átadásának helyszínétől 2-3 méterre egy biztonsági kamera van felszerelve, amelynek iránya pont az épület bejárata felé eső járdaszakasz, továbbá az épület sarkán is van egy térfigyelő kamera, ugyancsak 3 méterre.

Polt Péter legfőbb ügyész beadványában az áll, hogy

a megalapozott gyanú szerint Völner Pál hosszú időn keresztül, rendszeresen, lényegében fizetésként, alkalmanként 2-5 millió forintot fogadott el Schadl Györgytől,

akit már november elején letartóztattak. A Legfőbb Ügyészség gyanúja szerint a végrehajtói kar elnöke összesen 83 millió forintot adott át az államtitkárnak a többi között azért, hogy azokat a személyeket nevezzék ki végrehajtónak, akiket a kar elnöke támogatott, valamint hogy az Igazságügyi Minisztérium hatáskörébe nem tartozó támogatásokat nyerjen el a Schadl által megjelölt személy vagy cég.

A lap azt írja a lehallgatási feljegyzések és az ügyészségi dokumentumokra hivatkozva, hogy Schadl a végrehajtási ügyektől független ügyekben is megkereste Völnert, például segítséget kért egy oktatási projekt és egy energiatermelési pályázat ügyében is, ha pedig végrehajtói ügyekről akart egyeztetni Varga Judit miniszterrel, akkor is Völneren keresztül jutott be hozzá.

Völner Pál mentelmi jogát decemberben függesztette fel a parlament, miután ezt hivatali visszaélés gyanúja miatt indítványozta a legfőbb ügyész. Schadl György és felesége 2020. november 5-én éppen Dubajba utaztak volna, amikor letartóztatták őket a reptéren. Azt állították, hogy nem szökni próbáltak. Fontos megjegyezni, hogy az Egyesült Arab Emírségekkel nincs kiadatási egyezménye Magyarországnak. Schadléknél jelentős mennyiségű készpénzt és diplomata-útlevelet találtak.

A 444.hu cikksorozatának első részéből az derült ki, hogy Schadl Györgyöt sokan keresték, hogy segítsen a jogi diplomájukhoz szükséges vizsgák letételében. A telefonbeszélgetések leirata alapján ezeket a kéréseket készségesen teljesítette is: végrehajtóknak, végrehajtók hozzátartozóinak, illetve Völner Pálnak is intézett kérést.



Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar letartóztatott elnöke 2016 és 2020 vége között legalább 20 lakást, üzlethelyiséget, telket vagy pincét vett meg, amelyek közül kilenc önkormányzati tulajdonból került hozzá. Letartóztatása után a tulajdonában lévő ingatlanok többségét zár alá vették.

(Borítókép: Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszédet mond az idei útfelújítási munkákról tartott sajtótájékoztatón a Komárom-Esztergom megyei Bajnán 2021. október 28-án. Fotó: Kovács Attila / MTI)