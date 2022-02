Az Emmi megfellebbezte a bíróságon a pedagógusok sztrájkját

A Fővárosi Ítélőtáblához benyújtott fellebbezésben az Emmi azt kérte, hogy a bíróság helyezze hatályon kívül az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék múlt pénteki döntését, amely jogszerűnek mondta ki a hétfői, kétórás figyelmeztető pedagógussztrájk megtartását. Indoklásuk szerint a sztrájkot olyan időpontban tartották meg, amikor az elsőfokú ítélet még nem emelkedett jogerőre, ezért sem volt jogszerű a munkabeszüntetés.

A szakszervezetek december közepén jelentették be, hogy január 31-re figyelmeztető sztrájkot szerveznek, miután a kormánnyal nem tudtak megállapodni olyan kérdésekben, mint a pedagógusbérek értékálló rendezése vagy az igazságosabb munkaidőfelosztás bevezetése. A PSZ és a PDSZ már akkor a bírósághoz fordult ezzel kapcsolatban. Végül a Fővárosi Törvényszék egy többfordulós jogi procedúra után, január 28-án hozta meg a döntést, miszerint a munkabeszüntetés jogszerű, az iskolákban pedig gyermekfelügyeletet kell szervezni.

A fellebbezésben az Emmi a sztrájk jogtalannak való minősítése mellett azt is kérte, hogy a bíróság kifejezetten tiltsa el a szakszervezeteket, a PDSZ-t és a PSZ-t attól, hogy a bírósági határozatok jogerőre való emelkedése előtt sztrájkoljanak. Ezen felül azt is ecsetelték, hogy miért voltak a hétfői sztrájknak „pártpolitikai céljai”. Ezzel kapcsolatban arra a szakszervezeti levélre hivatkoznak, amelyben kék szalag viselését ajánlották a sztrájkolóknak. Ez az Emmi szerint „nem kétségesen egy politikai párt szimbóluma”, utalva rá, hogy Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt és támogatói is ilyet hordanak. Ugyanakkor a kék szalag a szakszervezeti mozgalmakban a szolidaritás jelképe, és már évekkel ezelőtt is előkerült a tanári sztrájkoknál, amikor Márki-Zay Péter még nem volt közismert. A szakszervezetek egyébként a sztrájk előtt – a politikamentességre törekedve – vissza is vonták azt a kérést, hogy ilyet viseljenek a demonstrálók.

A két pedagógus szakszervezet, a PDSZ és a PSZ az Emmi fellebbezése után jelezték: legkésőbb hétfőn benyújtják ellenkérelmüket a bíróságon, közben pedig folytatják az előkészületeket arra a határozatlan idejű sztrájkra, amelyet március 16-val kezdenének meg. Mindeközben a szakszervezetek arról számoltak be, hogy a tankerületi vezetők részéről egyre több túlkapás éri azokat a tanárokat, akik részt vettek a sztrájkban – írja a Népszava.