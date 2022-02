Megvan Lázár János szlogenje, amellyel legyőzné Márki-Zay Pétert

A fideszes politikus a jelek szerint arra építi fel a Márki-Zay Péterrel szembeni, országgyűlési képviselőjelölti kampányát, hogy neki a vidék az első.

Akinek a vidék az első

– ezzel a felirattal posztolt magáról Lázár János a Facebookra csütörtökön.

A képviselőjelölt azt jelentette be most, hogy csütörtök este egy élő bejelentkezést tart, ahol várhatóan részletesebben is beszél a kampányról.

Lázár János egyébként az utóbbi néhány bejegyzésében is tematizálta a vidék fontosságát. Ezekben többek között olyan mondatokat írt – néhol a poszt címeként is –, hogy

„Legyen jobb vidéken élni!”,

„A városi életminőség a vidéki embereknek is jár!”,

„Ne engedjük vissza azt a politikát, amely be akarja záratni a vidéki kórházakat!”.

Márki-Zay Péter ezzel szemben nemrég azt az üzenetet fogalmazta meg évértékelőjében, hogy ő az egyetlen, aki a választók adományaiból kampányol. Az ellenzéki politikus korábban vitára is hívta Lázár Jánost.